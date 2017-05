Ökända högerextremister portas från Ungern

Två framträdande brittiska högerextremister stoppas från att vistas i Ungern. En av dem är den tidigare EU-parlamentarikern Nick Griffin, som idag är aktiv i den pan-europeiska partisammanslutningen Alliance for Peace and Freedom.

I förra veckan meddelade ungerska myndigheter att de brittiska högerextremisterna Nick Griffin och James Dowson inte är välkomna att vistas i landet. Först kom beskedet att James Dowson uppmanas lämna landet . Han grundade 2011 Britain First efter att han lämnat British National Party. Han ska sedan 2015 haft Ungern som sin hemvist.Två dagar senare kom beskedet att inte heller Nick Griffin är välkommen i landet. Han gick så sent som i mars ut och sa att han tänkte flytta till Ungern inom en snar framtid.Griffin är idag aktiv i det pan-europiska projektet Alliance for Peace and Freedom, APF. Han sitter i APF:s styrelse tillsammans med bland annat Stefan Jacobsson, tidigare partiledare för nazistiska Svenskarnas parti.Nick Griffin har en lång karriär inom extremhögern bakom sig. Han var tidigare partiledare för British National Party och valdes 2009 in i EU-parlamentet. Efter en schism i partiet 2014 tvingades han lämna. I EU-valet samma år förlorade han även sitt mandat i parlamentet.Beslutet att inte låta Nick Griffin uppehålla sig i landet ska ha tagits efter uppmaning från den ungerska polisens terrorenhet, TEK. I ett uttalande från inrikesdepartementet på fredagen meddelades att de belagt Griffin med ett inreseförbud, rapporterar AFP På sociala medier har Griffin gått ut och sagt att han ska överklaga beslutet. Enligt Hope not hate skrev han det samma dag som han meddelat att han vill att tusentals brittiska muslimer utvisas ur landet.Tidigare i maj medverkade Nick Griffin på en konferens i Budapest. Hela kongressen var en attack mot den ungerska affärsmannen George Soros, som det cirkulerar många antisemitiska konspirationsteorier kring. Griffin menar att Soros bär ansvaret för regeringens beslut att inte låta honom vistas i landet. Även den ungerska regeringen betraktar Soros som ett problem. Bland annat försöker regeringen stänga ned ett privat universitet som grundats av honom.Det spekuleras i att den ungerska regeringen tröttnat på att extremister flyttar till landet. Ungern har de senaste tre till fyra åren setts som något av en fristad bland europeiska högerextremister. Den ungerska premiärministern Viktor Orbán och hans parti Fidesz betraktas som allierade bland nationalisterna. Även svenskar återfinns bland dem som sökt sin tillflykt till landet. Den senaste i raden som utannonserat flytt till Ungern är den tidigare sverigedemokraten Ted Ekeroth.För en tid sedan utvisades den tyska förintelseförnekaren Horst Mahler från Ungern där han var på flykt undan rättvisan.