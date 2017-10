Övermod ledde till nederlag för nazister i Göteborg

Trots massiv uppmärksamhet i media inför demonstrationen, och trots att Nordiska motståndsrörelsen lyckats nå ett erkännande från i stort sett alla delar av den svenska rasideologiska miljön, så blev lördagens utlovade kraftsamling i Göteborg istället platt fall för nazisterna.

Tonläget inför demonstrationen var minst sagt högt. NMR manade till "revolt mot förbrytarna" – det vill säga politiker, poliser och journalister. De gick ut offentligt med att de förväntade sig 1 000 deltagare. I själva verket lyckades de inte samla fler än drygt hälften – olika uppgifter under dagen varierar mellan 500 och 700.När de inte fick igenom sitt ursprungliga krav på marschväg, med start alldeles intill Svenska mässan och längs med Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn, så gick organisationens kärnaktivister samma väg vid ett oannonserat demonstrationståg den 17 september Den gången fanns mycket få poliser på plats, och NMR agerade mycket provokativt mot såväl polis som det fåtal personer som slutit upp för att ropa saker åt nazisterna.NMR själva kallade den demonstrationen för ett test av polisens förmåga. De var knappast ensamma om att tvivla på den.– Även inom polisen finns det de som anser att Göteborgspolisen var för undfallande, säger en källa med insyn till Expo.Vid den officiellt utlysta demonstrationen på lördagen hade polisen mobiliserat ordentligt. Det hade även antifascister i Göteborg, och en del av den stora poliskommenderingen handlade om att hindra militanta antifascister att fysiskt stoppa NMR.Det lyckades, men NMR fick ändå inte gå en meter av sin planerade demonstrationsväg.Tanken var att NMR, efter att ha fått sin marschväg och sin tillståndstid rejält förkortade efter överklaganden från judiska församlingen, arrangörerna av Bokmässan och Svenska Fotbollförbundet, skulle gå en sträcka från hockeyarenan Scandinavium, förbi Heden och avsluta vid Gamla Ullevi. På Heden hölls en antifascistisk manifestation med tusentals deltagare, men de fick aldrig se NMR tåga förbi bakom staket och poliskedjor som planerat.NMR valde nämligen att samlas på en parkeringsplats flera kilometer söderut, för att gemensamt gå en väg som logiskt skulle fört dem förbi Svenska mässan – där de redan fått blankt nej att passera.Istället anvisade polisen nazisterna en bakväg runt nöjesfältet Liseberg. NMR, vissa av deltagarna utrustade med hjälmar, försökte dock bryta igenom och ändå ta sig upp till Korsvägen och Svenska mässan. Det ledde till att de blev inringade och kvarhållna i timmar vid pendeltågsstationen Liseberg.NMR:s ledare Simon Lindberg greps, misstänkt för våldsamt upplopp. Sammanlagt greps ett trettiotal nazister under dagen.Fredrik Vejdeland höll ett tal där han bland annat beskrev sin dröm om att folket ska resa sig och stena "förbrytarna" som han anser skyldiga till att ha tillåtit invandring.En märkbart skakad Per Öberg lovade att NMR aldrig skulle söka tillstånd igen, och deklarerade att demonstranterna inte skulle lämna platsen innan Simon Lindberg släppts. Vilket de till slut ändå gjorde – på Per Öbergs uppmaning gick de tillbaka ner till parkeringsplatsen i Mölndal som de utgått från.Men innan dess hade de gjort utfall mot journalister på plats, och i sammandrabbningen med polisen som följde skadades flera nazister, varav en fick föras bort i ambulans.Nordiska motståndsrörelsen hade investerat mycket i lördagens demonstration. Den var tänkt att ge dem en ännu mer central position inom den svenska extremhögern. Istället riskerar den nu att kosta dem rejält, när det överilade beslutet att ta strid med ett massivt polisuppbåd om marschvägen ledde till att de inte fick demonstrera alls. Daniel Frändelöv, som driver den nazistiska poddradion Ingrid och Conrad tillsammans med Ingrid Carlqvist, kallar exempelvis dagen "en seger för motdemonstranterna".