Pavel Gamov lämnar SD – blir politisk vilde

Riksdagsmannen Pavel Gamov, som Sverigedemokraterna på torsdagen uppmanade att lämna alla politiska uppdrag för partiet, har begärt utträde ur SD. Detta bekräftas av partiet. Det är ännu inte känt om Gamov väljer att behålla sin riksdagsplats.

Pavel Gamov har på fredagen registrerats som så kallad politisk vilde i Uppsala regionfullmäktige , där han har politiska uppdrag.Expo har även tagit del av handlingar som inkommit via e-post till Uppsala kommun, där Pavel Gamov deklarerar att han lämnar Sverigedemokraterna med omedelbar verkan.Han bifogar även ett mail till SD:s partikansli daterat 9 november 13:57, där han skriver:"Till den det berör,härmed begär undertecknad utträde ur Sverigedemokraterna med omedelbar verkan.Med hälsning,Pavel Gamov""Jag kan bekräfta att Pavel Gamov inte längre är medlem hos Sverigedemokraterna. Vi betraktar honom som politisk vilde", säger partiets presschef Henrik Vinge i ett pressmeddelande som publicerades strax efter 11 på fredagen.Riksdagens kammarkansli accepterar inte anmälan om partibyte eller avgång via e-post, utan kräver att ledamoten infinner sig personligen. Vid 10-tiden på fredagsmorgonen hade ingen sådan anmälan gjorts, enligt kammarkansliet.Skulle Pavel Gamov besluta sig för att behålla sin riksdagsplats, blir han den fjärde av SD:s ledamöter som hoppar av partiet men sitter kvar i riksdagen.I ett pressmeddelande som Sverigedemokraterna skickade ut på torsdagen uppges orsaken till uppmaningen vara att Gamov enligt uppgifter till partiet "betett sig illa mot kvinnor och utländska värdar" vid en omdiskuterad resa till Moskva tidigare i höst. Om inte Pavel Gamov lämnade sina uppdrag hotade partiet med uteslutning.Sedan tidigare har riksdagsledamöterna Hanna Wigh och Margareta Larsson lämnat partiet, medan Anna Hagwall uteslutits. Om Pavel Gamov sitter kvar tangerar Sverigedemokraterna Ny Demokratis gamla rekord från 1991–1994 med fyra politiska vildar under samma mandatperiod.Expo har sökt Pavel Gamov för en kommentar.