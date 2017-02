Planerar nytt parti - retar sig på "kaosblattar"

De vill minska antalet ledamöter i riksdagen och ha ett invandringsstopp. Personerna bakom Folkets demonstration planerar att starta parti.

Det rör på sig i Sverigedemokraternas bakvatten. Partiets uteslutna ungdomsförbund planerar att starta parti. Nu kan Expo avslöja att även personerna bakom Folkets demonstration satsar på att ställa upp i val. Under namnet Folkets rätt 201 har de ambitionen att bilda Sveriges största parti i riksdagsvalet 2018.Frontfigur för det planerade partiet är Stefan Torssell, en återkommande talare på Folkets demonstration och skribent i den högerextrema tidningen Nya Tider.Enligt Torssell är han mitt uppe i att författa partidokument och ta fram programpunkter. Källor till Expo bekräftar att det redan under hösten 2015 pågick planeringsmöten inom kretsen bakom Folkets demonstration.Stefan Torssell uppger att han är ordförande i den föreningen som har i uppdrag att konstituera Folkets rätt 201 som parti. Han kommer också att ställa upp som ordförande för det framtida partiet.Den tidigare sverigedemokratiske kommunpolitikern Johan Widén, som varit drivande i Folkets demonstration, har registrerats Folkets rätt webbdomän. Till Expo säger han att han inte har mer att göra med partiet än att sköta deras hemsida.Folkets rätt 201 har som ambition att redan vid nästa val bli Sveriges största parti, enligt presentationen på partiets Facebook-sida.Ett lite väl "grandiost" mål, medger Torssell.– Det kanske är mer realistiskt att vi ska bli det största partiet som har kommit in som ett nytt parti i Sveriges riksdag, säger han.Personerna bakom Folkets rätt 201 kommer från organisationen Folkets demonstration, som regelbundet anordnat manifestationer runt om i Sverige. Demonstrationerna växte fram som en protest mot Decemberöverenskommelsen. Som mest har de lockat mellan 200-300 deltagare.Arrangörerna menar att demonstrationerna "saknar politisk avsändare". Men Expo har vid flera tillfällen kunnat visa att talen präglas av politikerförakt och ett högerpopulistiskt budskap. Vid flera tillfällen har också högerextrema grupper slutit upp i leden. I talen har det hetsats mot minoriteter, man har ursäktat attentat mot flyktingboenden och kallat journalister för "förrädare".Även på Folkets rätt 201s Facebooksida är rasismen närvarande. I ett videoklipp i gruppen driver en av initiativtagarna till partiet tesen att riksdagen tillåter invandring för att dölja sin egen korruption."Vi har alla de här jävla kaosblattarna som kommit och begår en jävla massa brott som man inte bestraffar vilket gör att du och jag blir galet irriterade på blattarna. Det är helt förståligt.", säger hon i videoklippet."Detta gör att vi blir så upprörda att vi inte ser vad som händer på riktigt nämligen att riksdagen tillsammans med finansinspektionen och centralbanken och riksgälden plundrar befolkningen", fortsätter hon.Stefan Torssell säger till Expo att han har fullt förtroende för sin partikollega.– Det är ett språkbruk som jag inte använder, men jag försvarar hennes sätt att uttrycka sig. Hon menar att de som kommer till Sverige och som inte anpassar sig till svenska förhållanden utan håller på med kriminalitet och håller på med överfall på kvinnor är de som är blattar. Hon har alltså definierat det så, säger han.Stefan Torssell uppger att han ser sig själv som "borglig vänster" och folklig.– Jag är nog mer liberal än auktoritär, men på 90-talet slutade alla partier att vara nationella och blev globala. Det här partiet fyller det tomrum som Socialdemokratin, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade efter sig när de plötsligt blev EU-entusiaster, säger han.En av Folkets rätts 201s kärnfrågor är att reformera riksdagen till att endast innefatta 201 ledamöter, därav av det kryptiska partinamnet. Partiet vill ha ett "temporärt invandringsstopp" och införa undantagstillstånd på orter som man menar styrs av kriminella. Folkets rätt 201 öppnar även upp för att ändra i vissa ospecificerade grundlagar.