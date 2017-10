Polisen: Fler kan komma lagföras efter NMR:s demonstration

De 23 personer som anhölls i Göteborg i anslutning till den nazistiska demonstrationen i helgen är fortsatt anhållna. Samtliga misstänks för våldsamt upplopp. Samtidigt har arbetet med att gå genom filmer och foton för att se om fler personer ska lagföras påbörjats.

Polis och åklagare har påbörjat arbetet med att utreda de incidenter som skedde i samband med att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, demonstrerade i centrala Göteborg på lördagen.Karin Rosander, presstalesperson vid Åklagarmyndigheten Väst säger att de 23 personer som anhölls, misstänkta för våldsamt upplopp, under helgen är fortsatt anhållna. Åklagaren kommer inom den närmsta tiden ta beslut om någon eller några av dem ska begäras häktade.– Det kan vara så att åklagaren fattar beslut om att begära häktning redan i dag. Annars har hon till i morgon klockan tolv på sig för de personer som anhölls på lördagskvällen och till onsdag klockan tolv för de som anhölls söndag natt, säger Karin Rosander.Åklagaren vill i nuläget inte säga något om detaljer rörande personers identitet, var någonstans i landet de hör hemma eller om de ingick i den nazistiska demonstrationen eller någon militant antirasistisk gruppering.Enligt tidigare polisuppgifter som lämnades under lördagen så ska 22 av de anhållna ha tillhört den nazistiska demonstrationen. En av dem var Simon Lindberg , ledare för NMR.Samtidigt kan fler personer komma att lagföras. Polisen går nu genom dokumentationen som skedde under dagen.– Det är ett väldigt omfattande foto- och filmmaterial som vi har, säger Hans Lippens, presstalesperson vid polisen region Väst.Polisen har dokumenterat händelseförloppet under dagen med hjälp av poliser med kroppkamera och andra med handkamrer. De har även samlat in foton och filmer från bussar och de hade en helikopter uppe som tog bilder.– Det ska sammanställas och det gör man inte på en dag, så det kommer nog att ta lite tid. Och vart efter som man identifierar personer som man ser begår brott, så kommer de att lagföras, säger, säger Hans Lippens.En av de saker som redan nu prövas av åklagare är de plakat som NMR hade i lördags med bilder på kända personer med texten "Förbrytare!". Flera anmälningar har kommit in rörande de plakaten.När det gäller arbetet med att säkerställa identiteter så har polisen fler verktyg i det arbetet. Dels är en del kända av polisen sedan tidigare och dels kan dokumentationen skickas ut till andra polisregioner. Utredarna kan även använda sig av körkort- och passregistret.Om polisen misstänker att det rör sig om en utländsk person så kan polisen använda sig av efterlysningssystemet SIS (Schengens informationssystem).Polisen samarbetar med såväl underrättelseroteln som säkerhetspolisen i arbetet.