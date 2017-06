Radikalislamisterna vinner på walk over

Publicerad 2017-06-28

Kampen mot Islamska statens ideologi är långt ifrån över. Nu behövs mer än bomber och repression. Om inte radikalislamismens sympatisörer också erbjuds andra politiska svar riskerar jihadisterna att vinna en ny generation anhängare.

De Irakiska säkerhetsstyrkorna väntas under de kommande dagarna äntligen befria Mosul från tre år av IS-styre. Så lång tid har gått sedan IS-ledaren Al-Baghdadi utropade kalifatet från Mosuls al-Nurimoské.



Men samtidigt som IS självutnämnda kalifat går mot kollapsen, så fortsätter gruppen att mobilisera radikala islamister över hela världen. Under den senaste månaden har vi bland annat kunnat se IS-trogna gruppers framfart och brutalitet i Filippinerna där man tagit över staden Marawi.



Trots att de olika aktörerna och koalitionerna som strider mot IS under de senaste åren i princip använt och tillämpat alla så kallade konventionella vapen – så tycks det för varje dödad terrorist finnas en ny som är redo att ta dess plats.



Den bittra sanningen efter snart två decennier av det så kallade kriget mot terror, är att det inte går att vinna med enbart militära medel och repression. Att besegra radikalislamismen är inte bara en fråga om att slå ner militanta grupper, det är handlar också om att besegra en ideologi.

Och en ideologi kan i slutändan bara besegras genom att ersättas av ett annat politiskt alternativ.



Radikalislamismen är i grunden en anti-ideologi. Den har inga riktiga svar på de utmaningar muslimer möter i vår globaliserade värld. Den vill inte formulera lösningar på de vardagsproblem som hundratusentals muslimer i väst eller på andra platser möter i form av rasism, social utsatthet, orättvisa och ojämlikhet.



Det gör att radikalislamismen går att utmana. Genom ett politiskt alternativ som inte är nationalism och populism, en politik som istället för stigmatisering ger muslimer mer rättvisa, mer jämlikhet och mer frihet. Och framförallt ett alternativ som ser muslimer som en partner och en del i byggandet av våra samhällen.



När IS-flaggan inom en snar framtid hissas ner så innebär det inte slutet för radikalislamsismen. Den kommer fortsatta att utgöra en kraft i såväl Mellanöstern som Sverige. Utan ett alternativ till ideologin, dess mobiliserande kraft och den polariserade världsbild som radikalislamismen projicerar, så är nya och ännu mer brutala terrororganisationer bara en fråga om tid.



Radikalislamismen är en extremistisk politisk kraft i vårt samhälle, och dess idéer behöver utmanas och bekämpas inom ramen för våra demokratiska arenor och institutioner, precis som andra extremistiska ideologier.



Det politiska samtalet om lösningarna på de problem som tynger muslimer och alla andra invånare, behöver föras där problemen finns. Det är där alternativet till radikalismen behöver formuleras, för det är också där radikalislamismen söker att vinna nya sympatisörer. Och så länge medier, politiker och samhället låter bli att ta samtalet om social orättvisa, ekonomisk utsatthet och ojämlikhet som drabbar muslimer, kommer radikalislamisterna att vinna på walk over.