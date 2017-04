Så stödjer den misstänkta terroristen radikalislamism på Facebook

En 39-årig man är anhållen för det misstänkta terrordådet i Stockholm. Motivet för attacken är oklart. Men en genomgång av den misstänktes Facebook visar att han delat IS-propaganda och sympatiserar med den radikala islamistgruppen Hizb ut-Tahrir.

Efter fredagens misstänkta terrordåd i centrala Stockholm pågår en febril polisjakt efter personer som kan ha koppling till dådet. Under fredagen greps en 39-årig man med rötter i Uzbekistan i Märsta norr om Stockholm. Han är nu anhållen misstänkt för terrorbrott genom mord.Under en presskonferens på lördagen uppgav Säpochefen Anders Thornberg att man blev tipsad om mannen i fjol. Han fanns därmed i deras underrättelseregisterExpo har tagit del av 39-åringens Facebook-konto, som av oklar anledning släcktes ner under eftermiddagen. Fram träder en något splittrad bild. Mannen har gilla-markerat både en buddistisk och mormonsk sida. Han stödjer den ryska oppositionspolitikern Alexei Navalny. Och den tidigare ryska presidenten Dmitrij Medvedev. Det är oklart när i tid han har gjort sina gilla-markeringar.Så sent som i mars 2016 lade han upp en video som syftade till att reda ut missförstånd om islam. Där förklaras att islam och terrorism inte går att förena.Samtidigt visar 39-åringen också tydliga sympatier för jihadism och radikal islamism. Han har vid flera tillfällen delat propagandavideor från Islamska staten. Han gillar den ökände hatpredikanten Bilal Phillips som väckt starkt kritik bland annat för hur han visat förståelse för självmordsbombare.39-åringen visar också öppna sympatier - både genom delningar och vilka sidor han gillar - för det radikala islamistiska partiet Hizb ut-Tahrir.Hizb ut-Tahrir är en radikalislamistisk, antisemitisk och antidemokratisk rörelse som i sin struktur fungerar som ett politiskt parti. Partiet har ett av sina starkaste fästen i Uzbekistan, men uppger sig finnas i 40 länder. Men är samtidigt förbjuden i flera länder. Organisationens mål är att upprätta ett kalifat. Även om de officiellt tar avstånd från Islamiska Statens metoder, har de ofta kritiserats för samröre med terrorister. 2012 kunde Expo avslöja hur organisationen inlett ett arbete med att etablera sig i Sverige. Rörelsens tidigare skandinaviska talesman Fadi Abdulatif, har vid två tillfällen dömts till fängelse i Danmark. Vid ett av tillfällena mot bakgrund av att han spridit antisemitiska flygblad som uppmuntrar till mord på judar: "Döda dem var ni än träffar på dem!"Fler artiklar om Hizb ut-Tahrir