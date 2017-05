SD-politiker: Nazisterna är tuffa

Rättvikspolitikern Elvine Lindell (SD) ser nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen som modiga. Hon menar att de kommer att försvara Sverige när inbördeskriget bryter ut. Nazism tar hon avstånd från. Men hon delar deras syn på en "judisk makt".

FAKTA

"Kalergis plan". Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi "Greve Kalergi" (1894-1972) har betraktas som grundare av den paneuropeiska rörelsen, den förste att popularisera idén om ett enat Europa. Bland pesoner med nazistiska sympatier hävdas det att "Kalergis plan" är ett bevis på en judisk ledd idé om att förinta den europeiska rasen.



NMR/Nordfront. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens nätsajt heter Nordfront. Till och från blandas namnen ihop och Nordfront anges som organisation.



Elvine Lindell är kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna i Rättvik. Hon är även ersättare i den lokala partistyrelsen. Inför Nordiska motståndsrörelsens förstamajdemonstration i Falun skrev hon en uppmuntrande kommentar på sociala medier om den.– De som vill göra det får göra det. Jag har inte gått med. Jag tycker inte att man är nazist för att man tycker att det är åt skogen med det här landet.– Ja, jag vet inte, jag lyssnar lite på dem. Jag lyssnar lite på alla partier– Jag tycker de är tuffa, de går ju på där och de struntar i vad folk tycker om dem och det tycker jag är tufft. Men jag tycker inte om nazister, men jag tycker: Vad är nazist idag? Är det för att de har vita skjortor och stöveltramp eller vad då? Jag fattar inte riktigt det där. De här riktiga nazisterna de byggde ju gaskamrar och grejer. Det är väl ingen som gör det idag heller?– Ja, men det ställer jag inte upp på. Jag tänker så här: om de Heilar Hitler, låt dem göra det. De har inte gjort mig något illa. Det är samma med judarna, de har inte gjort mig nåt illa heller.– Jag vet inte riktigt vad nassarna står för idag, egentligen. Det är samma med Israel och Palestina, jag har inga åsikter om det för jag kan inte det där.– Ja det är väl åt helvete. Men sedan vet jag ju också att Rothschilds bank och alla de här höga sionisterna, det är ju de som styr.– Ja, det gör det. Det har man ju vetat i princip hela livet, men man har inte trott på det. Men sedan när jag börjat läsa, googla en massa saker, då kommer det fram gamla dokument och så, så det har jag kollat. Det är lite skrämmande det där.– Jo, det är nog säkert. Det är mycket som uppfattas negativt. Men det är de här Rothschilds bank och de här som ju gärna vill ha in och blanda upp oss … Det står där i Kalergis plan någonstans att Europas folk ska elimineras, de ska uppblandas med en avart så att det blir en negroid avart, så fanns det till och med en bild på någonting, en blandning av en neger och en svensk, eller någon vit inte vet jag. Jag tycker att det här är ju rena apkonsterna. Jag har väl ingenting mot neger så. Men man får ju inte säga neger nuförtiden heller. Men det har varit neger sedan jag var barn. Jag hade negerdockor till och med, när jag var flicka. Min mamma tyckte att det måste finnas flera hudfärger bland dockorna.– Nej, jag tänker aldrig på det, raser, det kan du ge AFA-vänstern, brutal-vänstern att det är de som tjatar om sina raser hit och dit.– Deras Hitler och nazister och det där det vill jag inte ha med att göra. Sedan tycker jag att när det skrivs om bankväsendet och det här, det visste jag innan. Jag tror att om det blir krig här i Sverige, så tror jag att det är de som går i täten.– Jag tror att det kommer att hända något med det här landet.– Det är väl nordfrontarna. Det skulle jag tro.– Gå emot det som … ja jag vet inte. Det är mycket man inte vet, men det är mycket man ändå vet. Det är svårt att förklara.– Nej, jag tänker bara: Vad händer med vårt land här. Det var någon som kläckte ut sig att de är väl de enda som vågar göra något i det här landet om det blir krig.– Ja, jag tänkte att det kan låta ganska förnuftigt. Jag hoppas ju att vi ska kunna försvara vårt land. Det är så här, många av de som kommer hit, inte alla, men många som kommer hit har helt andra värderingar än vi har. För det första är inte kvinnan värd ett skit.– När det går åt helvete för Sverige. Du vet, pengarna måste ju ta slut någon gång.– Ja, det lär det nog bli.– Mellan vänstern och övriga befolkningen kan jag tänka mig.– Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog. De vill väl försvara sitt land precis som en annan vill. Men det gäller att våga också.Efter intervjun meddelar Elvine Lindell i mejl:"Jag rannsakade mig själv igår. Var även ute och tittade på deras hemsida. Är emot all extremismen och vi i kommunen jobbar för det. Alla partier. Obs All extremism. Avskyr våld av alla slag."