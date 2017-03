SD-topp i Hässleholm sprider myter om att afrikaner har låg IQ

Sverigedemokraterna firade en milstolpe i sin historia i slutet av februari när partiet fick sin första vice ordförande i en kommunstyrelse. Nu kan Expo avslöja att Ulf Erlandsson i Hässleholm som tagit posten sprider rasistiska texter från avsändare som Sverigedemokraternas ledning klassar som fascistiska och "ideologiskt avvikande".

Att Sverigedemokraterna med hjälp av andra partier röstats fram på ledande poster i ett kommunfullmäktige och en kommunstyrelse är unikt i svensk politisk historia. Att Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala partiet Folkets väl släppte fram SD i Hässleholm beskrivs som sensationellt av SVT:s politiska analytiker Love Benigh. Perioden av att hålla SD borta från politiska topp-positioner kan vara slut, menar han.Händelserna har även fått internationell uppmärksamhet.Den amerikanska tidningen Politico satte rubriken " First we take Hässleholm… Swedish far right rises". Sverigedemokraten Ulf Erlandsson går till historien som SD:s förste vice ordförande i en kommunstyrelse.Nu hamnar framgången i ett nytt ljus. Expo kan avslöja att Erlandsson konsekvent spridit artiklar från en högerextrem avsändare som partiledningen beskrivit som ideologiskt avvikande och politiska motståndare.I december 2015 delade han en artikel från Fria Tider där det påstås att "de största invandrargrupperna har en genomsnittligt lägre IQ än etniskt svenska" och med rubriken "Låg IQ förklarar varför invandrare inte integreras".I texten hävdas att befolkningen i "många afrikanska länder" har en så låg IQ att det skulle klassas som en "kognitiv utvecklingsstörning". Artikeln är skriven av den pensionerade docenten Sture Eriksson, som hämtat sina siffror från boken "IQ and the Wealth of Nations".Boken har kritiserats för "selektiv datamanipulation", godtyckliga slutsatser och som ett "gammaldags försök att ge ett imperialistisk tankesätt biologisk giltighet" i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature (Uppdatering: Artikeln publicerades i tidningen Heredity som ingår i Nature Publishing Group). Totalt har Ulf Erlandsson spridit närmare 130 texter från Fria Tider på sin Facebook-sida. Mönstret är tydligt, texter där invandrare pekas ut som kriminella och texter som visar när SD ökar i opinionen delas.Förutom Fria Tider har Ulf Erlandsson "gillamarkerat" den pronazistiska podden Motgift, där rasideér, våldsbejakande budskap och antisemtismen är ständigt återkommande.Ulf Erlandssons gillande av Motgift och hans flitiga spridande av Fria Tider är inte okontroversiellt inom Sverigedemokraterna. Motgifts vurm för nazism går på tvärs med SD:s påstådda renhållning. Och nyhetssajten Fria Tider har beskrivits som neofascistisk av partiets ideolog och gruppledare i Riksdagen, Mattias Karlsson."Som demokratiska nationalister och socialkonservativa måste vi dock vara medvetna om att vår fienders fiende inte alltid är vår vän. Fria Tider styrs av neofascistiska krafter vars övergripande syfte är att på ett subtilt sätt normalisera icke-demokratiska radikalkonservatism och antisemitism." varnade han på Facebook i november 2013.Han har också fördömt Fria Tider i partiets tidning SD-kuriren. I april 2015 skrev han:" den välbesökta sajten Fria Tider har tyvärr nära band till identitärerna i form av finansiärer, skribenter och återkommande politiska teman såsom hyllningar till det auktoritära ryska ledarskapet och kraven på en radikalisering av SD.""I fallet med identitärerna är således vår fiendes fiende inte vår vän och i likhet med alla andra motståndare till demokratin och en konstruktiv samhällsutveckling måste vi lära oss att bekämpa dem och ständigt hålla dem på minst en armslängds avstånd från vår fina, folkliga och framgångsrika rörelse.", fortsätter Karlsson i artikeln.Samröre med Fria Tider har tidigare använts som motivering för uteslutning ur partiet. Kontakterna fördes fram som ett av skälen till uteslutningen av SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hahne våren 2015. Sverigedemokraternas lednings tydliga fördömanden av Fria Tider har dock inte förankrats bland partiets gräsrötter. Expos granskning av Sverigedemokraternas kandidater i valet 2014 visade att var tredje SD-kandidat med öppen Facebookprofil då bröt mot partiets policy om nolltolerans mot rasism och extremsim och gillar sajter som partiet tagit avstånd från.Expo har förgäves sökt Ulf Erlandsson för en kommentar. Expo har även kontaktat Sverigedemokraternas riksorganisationen, som lovat att återkomma.Läs mer: