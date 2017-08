Sittdemonstration mot avvisningar upprör högerradikala

Sittdemonstrationen i Stockholm för att stoppa utvisningar av ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan fortsatte under måndagen. Strejken engagerar – inte minst inom extremhögern. På sociala medier varvas påståenden om "skäggbarn" med konspirationsteorier och hot om våld.

En av de som anar en konspiration bakom strejken är Ingrid Carlqvist. Hon har varit en centralgestalt i den svenska antimuslimska miljön. De senare åren har hon närmat sig den rasideologiska miljön. Bland annat har hon tidigare torgfört den populära antisemitiska konspirationsteorin att judar ligger bakom mångkulturen.I sin podcast talar hon om sittstrejken:"Hur skulle det inte kunna vara något annat än ett beställningsverk? Vi har hundratals afghaner som plötsligt bestämmer sig för att de ska sittstrejka på Mynttorget."Mellan raderna antyder Carlqvist att manifestationen i själva verkat är iscensatt av regeringen. De flyktingar som fått avslag anser Carlqvist ska låsas in – eller "interneras"."Det absolut bästa hade varit om man kunde internera dem allihop någonstans. Inget illa mot norrlänningar, men där uppe finns det gott om space, där man kan låsa in dem (flyktingar reds.anm)."På sin Twitter skriver Carlqvist att det vore att "utrota det svenska folket" om politiker inte utvisar afghaner.Under veckan har aktörer i den rasideologiska miljön refererat till sittstrejkarna som "ockupanter".Dan Eriksson, med bakgrund i Svenskarnas parti, som sedan några år tillbaka driver plattformen Motgift, skrev i veckan en hyllningstext till Nordisk Ungdom. Texten skrevs med anledning av den attack som lämnade tre personer skadade. En attack som han menar är en indikator på att förändringen har kommit."Men något har förändrats. I Nordisk Ungdom har den nationella oppositionen fått en aktivistgrupp som inte bara tänker vara defensiva, utan istället är beredda att visa sig var än dessa galenskaper visar sig – som i helgen på pervofestivalen och så igår, vid de illegala invandrarnas ockupation."Nordisk Ungdoms attack på sittstrejken har fått medhåll i stora delar av den högerextrema miljön. Alltifrån SD-sympatisörer till aktivister i toppskiktet av Nordiska motståndsrörelsen, har i veckan hyllat attacken.Efter Nordisk Ungdoms attack gick en av strejkarna ut på sociala medier med budskapet "Inga rasister på våra gator". Detta fick Fredrik Hagberg, talesperson för Nordisk Ungdom, att gå i taket.Uppmaningar till våld har florerat i sociala medier under veckan. På Björn Söders facebook skriver en sympatisör att demonstranterna förtjänar "stryk":Hot om våld och fler attacker återfinns även bland aktörer i miljöns ytterkant. Magnus Söderman, som driver Motgift tillsammans med Dan Eriksson, skrev följande efter att manifestationen förflyttades till Medborgarplatsen:Efter attacken från Nordisk Ungdom har fokus på säkerhet ökat i demonstrationen. Fler poliser finns också på plats. Dock vittnar många om en oro inför framtida högerextrema attacker.