Skrev manual för sexuella övergrepp - bjöds in som talare på svensk högerextrem konferens

Den högerextrema och antifeministiska "raggningsexperten" Matthew Forney är känd för att uppmana till övergrepp mot kvinnor. Nu lyfts han fram av svenska högerextremister.

Den internationella extremhögern gör allt för att utmåla flyktingar och minoritetsgrupper som ett hot mot kvinnor. Men hur ser det ut i de egna leden? I slutet februari samlades ledande högerextrema ideologer och debattörer i Stockholm för den årliga konferensen Identitär Idé. En av talarna var amerikanen Matthew Forney. Han har gjort ideologi av att begå övergrepp och bryta ner kvinnor psykiskt.Forney är känd för sin extrema kvinnosyn. Han har en bakgrund i den så kallade mansrörelsen och har under de senaste åren kombinerat sitt hat mot kvinnor och feminism med rasism och extremkonservatism.Forney är en flitig bloggare och har skrivit flera böcker. Som en slags högerextrem och antifeministisk raggningsexpert uppmanar han sina följare att bryta ner kvinnor och systematiskt begå övergrepp."Budskapet du vill skicka henne är enkelt: 'det är inte längre din kropp", skriver han I ett längre blogginlägg med rubriken "How To Crush A Girl's Self-esteem"I samma text uppmanar han sina läsare att få deras flickvänner att känna sig otillräckliga och att isolera dem från vänner och familj.I ett annat inlägg "Why girls rarely mean no when they say no" instruerar Matthew Forney sina läsare till hur de ska begå sexuella övergrepp."När en flicka säger nej till sex eller en specifik sexuell handling, så menar hon det sällan om inte aldrig helhjärtat. Även om flickor har sexuella spärrar så är de inte i närheten av så starka eller väldefinerade som dina. Med rätt mix utav övertalning, uthållighet och fräckhet, kan du få få en flicka att göra nästan vad som helst. Jag vet för jag har gjort det."I inlägget beskriver han hur han tvingar till sig sex av en kvinna trots att hon säger nej.Han förklarar också att det handlar om att systematiskt och med små steg tvinga kvinnan att gå med på saker hon egentligen inte vill.Inlägget är nu borttaget från bloggen efter protester. Enligt Forney har inlägget inget med våldtäkter att göra. Det togs bort för att det var illa skrivet och smaklöst.Forneys deltagande på Identitär Idé i slutet av februari var ingen engångföreteelse. Han har flera gånger lyfts fram av svenska högerextremister och i synnerhet den identitära rörelsen med Daniel Friberg i spetsen. Forney har varit en gäst på den antisemitiska och konspirationistiska podden Red Ice radio, där han talat under temat "Den ökade klyftan mellan män och kvinnor".Matthew Forney har även skrivit på medieplattformen Altright.com där Friberg sitter i styrelsen och är redaktör för sajtens europeiska redaktion.Förutom föraktet för kvinnor sprider Matthew Forney öppen rasism. På sin VK-profil (den ryska motsvarigheten till Facebook) slår han fast att Europa är till för vita.Forneys plattform inom den identitära-miljön är inte helt okontroversiell. I kommentarsfält lyfts ofta kritik mot Forneys uppmaningar att förnedra kvinnor."Mer från personen som lär ut hur man våldtar sin fru och kommer undan med det, hur man utnyttjar filippinska kvinnor och andra stora "europeiska traditioner.", skriver en lyssnare på Red Ice Radio och frågar sig hur Altright kan acceptera honom.Daniel Friberg och Matthew Forney bor båda i Ungern och umgås i sociala sammanhang. Friberg själv har ett långt förflutet i den svenska extremhögern. Under andra halvan av 1990-talet låg han bakom den omfattande kampanjen "Operation Kvinnofrid" som varnade för invandrares övergrepp mot vita svenska kvinnor. Bland annat publicerades namn och bild på ett stort antal dömda våldtäktsmän med utländsk härkomst.Friberg avfärdar att Matthew Forneys texter skulle vara problematiska. I ett mejl till Expo beskriver han dem som "uppenbar satir"."Dels för att det är uppenbart att vi fördömer sexbrott, dels för att det är lika uppenbart att samtliga texter på hans blogg är regelrätta "trollningar", dvs clickbait-texter med ett satiriskt, oseriöst budskap enbart avsett att locka trafik (…) Att bjuda in honom som talare är okontroversiellt eftersom hans texter är uppenbar satir.