Sveket i Hässleholm

Publicerad 2017-02-28

Isoleringen av SD är bruten. Partiet ges flera tunga politiska poster i Hässleholms kommun efter att ha fått stöd av Moderaterna, L, KD och det lokala missnöjespartiet Folkets väl. Det är en historisk seger för SD - och ett svek från dem som gav partiet makten.

Under måndagskvällen röstade KD, L och M tillsammans med det lokala missnöjespartiet Folkets väl fram SD till flera tunga politiska poster i Hässleholms kommun. För SD är det en historisk seger. För M, L och Kd är det ett avgörande avsteg från en av svensk politiks viktigaste principer. Budskapet är tydligt. Högerextremism och rasism är nu ok.



Det var en turbulent förhandling under gårdagen i Hässleholms kommunfullmäktige. Efter att den styrande röd-gröna majoriteten, stödd av Centerpartiet för ett tag sedan fått sin budget nedröstad hade de ställt sina platser till förfogande. Frågan var om Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkets väl och SD, som tillsammans röstat ner budgeten, nu också skulle kunna enas om att ta makten i kommunen?



I omröstningen om ordförandeposten vann moderaten Douglas Roth med en rösts marginal över SD:s kandidat Patrik Jönsson. De röd-gröna och Centerpartiet avstod från att rösta. Sverigedemokraterna kompenserades senare genom att tilldelas posten som vice ordförande i kommunfullmäktige, framröstade av Folkets väl och ledamöterna för Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialdemokraternas motkandidat fick se sig besegrad. Beslutet innebär att Sverigedemokraterna och Moderaterna nu tar över ledningen i kommunstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser.



Exakt när och hur SD och Moderaterna gjorde upp är fortfarande oklart. Det lär det rotas en hel del i. Den stora vinsten är hur som helst vunnen för SD. Över 20 års politisk isolering är på allvar bruten.



För många år sedan intervjuade jag en av den tidens mest inflytelserika SD-politiker. Han förklarade partiets strategi. Ska man bryta en is, sa han. Då ska man inte spola varmvatten över hela isytan utan rikta strålen mot ett litet område. Då kommer ett litet hål smälta upp. Ett litet hål som så småningom kommer få hela isen att drunkna under det vatten som strömmar upp.



Vad han egentligen talade om var Skåne.



Sverigedemokraterna har alltid legat steget före i landets södra ände. Där bröt skattemissnöjespartier politisk mark långt innan Jimmie Åkesson hört sin första Ultima Thule-låt. När Sverigedemokraterna under början av 2000-talet slöt ett samarbetsavtal med resterna av den skånska skattepopulismen var det bara att skörda den mark som redan såtts. Skåneväljarna hade redan börjat vända de etablerade partierna ryggen. Varför inte stödja SD?



I Skåne har Sverigedemokraterna byggt upp en stark lokal närvaro. I vissa kommuner har de suttit i kommunfullmäktige i 20 års tid. De är inga nybörjare. De kan det lokalpolitiska spelet. De är ironiskt nog en del av partietablissemanget.



Och uppenbarligen räcker det för att M, KD och L ska vilja kroka arm med dem i striden om makten i Hässleholms kommun.



Så går det när det enda argumentet mot SD är att det är odugliga och oseriösa. Då räcker det uppenbarligen att bete sig som vilken politiker som helst för att den ideologiska ryggraden ska krokna hos dem som borde vara partiets motståndare. Partier som av SD tidigare dessutom pekats ut som landsförrädare och fiender.



Den viktigaste faktorn för om ett parti som SD ska få makt är hur de andra partierna agerar. Partiets öde ligger i motståndarnas händer. De kan bara få makt genom att få den serverad.



Samma dag som Sverigedemokraterna vann en av sina viktigaste segrar någonsin rapporterade SVT Nyheter att de flesta av Moderaternas kommunalråd runt om i landet inte vill öppna upp för ett samarbete med SD. Nu är frågan hur de, Liberalerna och Kristdemokraternas lokalpolitiker kommer agera i andra kommuner. Särskilt efter nästa val då de med stor sannolikhet kan bilda majoritet med Sverigedemokraterna i en rad kommuner. Kommer avståndstagandet vara lika tydligt då, eller viker principerna och ryggraden när makten hägrar, som det gjorde för kollegorna i Hässleholm.