Svensk vit makt-veteran till EU-förhör

Den tidigare nazistledaren Stefan Jacobsson ska förhöras av EU-parlamentet. Utfrågningen är en del av EU-parlamentets utredning om EU:s miljonstöd den rasideologiska sammanslutningen Alliance for peace and freedom.

EU-parlamentet utreder om det varit korrekt att bevilja det paneuropeiska partiet European Alliance for Peace and Freedom, APF, EU-bidrag i miljonklassen. Enligt EU:s regelverk ska ett parti bland annat stå bakom EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter för ha rätt att ta emot stöd.Den 9 februari kommer APF:s ordförande, den italienska fascisten Roberto Fiore och generalsekreteraren Stefan Jacobsson, tidigare ledare för Svenskarnas parti, att frågas ut i EU-parlamentet. De har kallats av parlamentets konstitutionella utskott. Jacobsson och Fiore har meddelat att de kommer att närvara med varsin jurist, enligt uppgifter inifrån EU-parlamentet.Jacobsson och Fiore kallades till en utfrågning redan förra året , men då avböjde de att delta med motiveringen att de fått kallelsen allt för nära datumet för att utfrågningen.Förra året beviljade EU ett stöd på 3,6 miljoner till APF. Samtidigt beviljades deras stiftelse Europa Terra Nostra 1,8 miljoner kronor. Avslöjandet väckte starka reaktioner i EU-parlamentet och en utredning kring stödet har inletts. Utredningen har dragit ut på tiden och APF har även beviljats stöd för 2017.Grundades 2015 men var verksamma redan 2014.President/ordförande: Roberto Fiore, Forza Nuova, ItalienVice ordförande: Artemis Matthaiopoulos, Gyllene gryning, GreklandVice ordförande: Nick Griffin, British Unity, StorbritanienGeneralsekreterare: Stefan Jacobsson, SverigeLedamot: Jens Pühse, NPD, TysklandLedamot: Tomáš Vandas, DSSS, TjeckienLedamot: Gonzalo Martín García, Democracia Nacional, SpanienLedamot: Daniel Carlsen, Danskarnas parti, DanmarkLedamot: Olivier Wyssa, FrankrikeLedamot: Hervé van Laethem, Mouvement Nation, BelgienFörintelseförnekaren Hervé van Laethem från den identitära organisationen Mouvement Nation sitter som ledamot i APF:s styrelse. Laethem har sedan 1980-talet lett flera radikala grupper och har flera gånger lagförts för sin öppna rasism.Vlaanderen Identitair, en flamländsk identitär rörelse, gick med som medlem i APF mars 2016. De har nära samarbete med Mouvement Nation.Danskarnas parti, som var det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas partis systerparti, företräds i APF av partiledare Daniel Carlsen. Partiet bildades 2011 och saknar parlamentarisk representation. Det har nära relationer med det tyska NPD och är idag den samlade kraften för den splittrade danska vit makt-rörelsen.Politikern och advokaten Olivier Wyssa är ledamot i APF:s styrelse. Han var tidigare medlem i Front National. Det är numer oklart om han ingår i någon organisation. Han ska ha lämnat Front National på grund av samröre med den numer förbjudna organisationen L' Œuvre française. Wyssa sitter som politisk vilde i Auvergne-Rhône-Alpes regionala parlament.Det nazistiska partiet Gyllene gryning har nått framgångar såväl nationellt som i Europaparlamentet, där det har tre representanter. Artemis Matthaiopoulos som är vice ordförande i AFP:s styrelse sitter även i det grekiska parlamentet.Ledaren för Forza Nuova, Roberto Fiore, har de senaste åren varit spindeln i nätet i försöken att bygga allianser mellan Europas högerextrema partier. Han är ordförande för APF. Han valdes in i Europaparlamentet 2008. Partiet saknar idag parlamentarisk representation.Democracia Nacional företräds av Gonzalo Martin Garcia i APF. Han ansvarar för partiets internationella kontakter. Har tidigare haft kontakt med nazistiska Svenskarnas parti. Partiet har inga parlamentariska företrädare. Kandiderade till senaste Europaparlamentsvalet.Den före detta partiledaren för British National Party, Nick Griffin, ingår i APF:s styrelse. Sedan den 30 november 2015 är han tillsammans med Artemis Mattheopoulos vice ordförande för APF. Griffin var bland annat den som ledde det konstituerande mötet i februari 2015. Griffin satt tidigare i Europaparlamentet för BNP. Griffin driver numer enmansprojektet British Unity.Tidigare var partiledare för det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas parti, är sedan november 2015 APF:s generalsekreterare.Tomáš Vandas är partiledare för det högerextrema tjeckiska partiet Dělnická strana sociální spravedlnosti (Arbetarnas parti för social rättvisa). Partiet har inga mandat i Tjeckien eller i EU-parlamentet. Partiet har gjort sig kända för sina hotfulla marscher genom romska läger och för en protest mot en Prideparad.Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, vann ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. I APF:s styrelse företräds partiet av Jens Pühse. I NPD har han bland annat haft uppdraget att sköta partiets internationella kontakter.Partiet har även fått några få mandat i de senaste lokalvalen i Tyskland. Beskrivs som kryptonazistiska i tysk debatt. Är under utredning och kan förbjudas på grund av Tysklands förbud mot nazistiska partier.