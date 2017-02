Svenska högerextremister öppnar kontor i Washington

De enas i hatet mot demokratin. Nu går flera högerextrema grupper samman under namnet Alt Right. Bland frontfigurerna finns flera kända svenska högerextremister.

Det var under helgens konferens Identitär idé som planerna kring den nya plattformen Alt Right presenterades. Tillsammans med brittiska Hope not Hate hade Expo personer på plats under konferensen. Inför runt 300 personer i en lokal på Södermalm presenterade Jason Reza Jorjani, chefen för det nyfascistiska bokförlaget Arktos, planerna.Den nya organisationen är en sammanslagning av Arktos, Red Ice och och amerikanska National Policy Institute. Organisationen, som från januari i år finns på nätet kallar sig kort och gott Alt Right och kommer vara baserad i Washington DC.Organisationens ledning består av Daniel Friberg, frontfigur för den svenska nyfascistiska rörelsen, Jason Jorjani från Arktos, Henrik Palmgren från medieplattformen Red Ice, William Regnery, Tor Westman och Richard Spencer från National Policy Institute.Spencer var den som populariserade begreppet Alt Right, som under den amerikanska presidentvalskampanjen blev samlingsbegreppet för den extremhöger som var med och lyfte fram Donald Trump till valseger.Begreppet Alt Right har effektivt fungerat som samlingsnamn för en bred och spretig uppsättning högerextrema ideologier och positioner.Men nu tycks alltså Spencer, Jorjani och Daniel Friberg försöka fylla Alt Right-begreppet med ett tydligt politiskt innehåll. Enligt Jason Jorjani är den nya organisationen ett försök att smälta samman europeisk och amerikansk extremhöger till en.I Europa handlar det om att förena de Nya högern-baserade ideologiska linjer som präglat Arktos utgivning, som arkeofuturism, identitarism och fjärde politiska teorin, vars främste förespråkare är den ryska ideologen Alexandr Dugin.I Sverige har idéerna burits fram av kretsen runt Daniel Friberg. I projekt som bloggportalen Motpol, konferensserien Identitär idé och på nyhetssajten Fria Tiders kultursidor.Nu hoppas Alt Right foga ihop det med vad Jorjani beskriver som de "Nordamerikanska förtrupper som var ansvariga för Donald Trumps presidentvalsseger."Trots de olika positionerna pekade Jorjani i sitt inledningstal ut en gemensam fiende för rörelsen – den liberala demokratin.Konferensen, som var den nionde i sitt slag, var den hittills mest välbesökta. I publiken fanns personer från stora delar av det svenska radikalnationalistiska landskapet. Från nazister i Nordiska motståndsrörelsen till Ingrid Carlqvist.Bland talarna fanns Henrik Palmgren från Red Ice, Magnus Söderman från medieplattformen Motgift och Ruuben Kaalep, från den estniska organisationen Blue Awakening.Den skotska bloggaren som kallar sig Millenial Woes, nyligen avslöjad som Colin Robertson, citerade i sitt tal De 14 orden. Ett mantra som i decennier fungerat som en slags trosbekännelse för nazister: "Vi måste säkra existensen för våra folk och en framtid för våra vita barn."Den tyska ideologen Constantin Hoffmeister hävdade i sitt tal att USA behöver genomföra massdeportationer av de "icke-önskvärda" för att inte gå under.