Den gångna helgens upplopp i Charlottesville, Virginia, där hundratals drabbade samman på gatorna och en antifascist dödades i ett terrordåd, kan mycket väl vara början på slutet för fenomenet "alt-right".

Ambitionen med demonstrationen, som gick under namnet Unite the Right, var att samla hela den spretiga amerikanska extremhögern till ett gemensamt möte i staden Charlottesville. Här, i den region som var sydstatskonfederationens politiska centrum under inbördeskriget på 1860-talet, förs redan en bitter strid om en ryttarstaty föreställande sydstatsgeneralen Robert E Lee ska få vara kvar eller tas bort. Parken den står i har redan fått byta namn från generalens namn till Emancipation Park.De högerextrema lyckades samla cirka 500 personer, och många kända ansikten syntes. Den gamle Ku Klux Klan-ledaren David Duke var där, liksom Richard Spencer och hans svenska kamrater Daniel Friberg och Chris Dulny, före detta politiker och riksdagstjänsteman hos Sverigedemokraterna.Redan på fredagen uppstod tumult när nazister med facklor gick till angrepp mot antirasistiska studenter vid det närliggande universitetet. Flera personer skadades av pepparspray.Protesterna mot mötet vid Lee-statyn på lördagen urartade snart till rent slagsmål på gatan bredvid parken. Polis på plats förhöll sig passiv, medan hundratals högerextremister och antifascister drabbade samman.I ett parkeringsgarage i närheten höll det på att sluta riktigt illa, när en 20-årig man misshandlades brutalt av högerextrema – varav vissa bar Vanguard Americas sköldar – och bland annat fick svåra skador i huvudet.Minst en av angriparna kunde sedan identifieras – Daniel Borden från Ohio. Han finns på bild när han misshandlar 20-åringen med ett tillhygge, när han deltar i demonstrationen och även när han går i fackeltåget på fredagen.Men det var efter att myndigheterna insett att de saknade kontroll över situationen och utlyst undantagstillstånd, som det värsta våldet inträffade. I en attack som bär stora likheter med de jihadistiska terrordåden i Nice, London och Stockholm, men även med en nazistisk attack i Malmö nu i sommar, körde James Fields, 20 – även han från Ohio – sin bil rätt in i en grupp motdemonstranter. 32-åriga Heather Heyer dödades, och 19 andra skadades.Det tog tid för USA:s regering att komma med ett tydligare uttalande än president Donald Trumps fördömande av hat och våld "på alla sidor", men på måndagen hade såväl justitieminister James Sessions som presidenten börjat tala om James Fields dåd som en terrorattack – efter två dygn av allt hårdare kritik där bland annat flera direktörer i stora företag klivit av presidentens industriråd Det är ingen hemlighet att det som kommit att kallas "alt-right" – en blandning av nynazister med nya uttrycksmedel och retorik, och unga högerinriktade som utmanat provocerat även det egna politiska etablissemanget – varit till hjälp för Donald Trump under valkampanjen. Inte minst genom att sajten Breitbart News lyft fram deras retorik och attityd.Breitbarts förre styrelseordförande Steve Bannon, Trumps kampanjchef, kunde sedan kliva in till ett fint – men ifrågasatt – jobb i presidentstaben.Efter helgens terrordåd i Charlottesville börjar flera analyser komma som går ut på att "alt-right" som fenomen är dött. Det var egentligen aldrig mer än ett varumärke, ett sätt att sälja gammal nazism i en ny förpackning och låna kreativiteten och den svarta humorn från det senaste decenniets explosion av satirbilder på internet.När några av de mest framträdande inom denna gren av radikalhögern ställer sig sida vid sida med traditionella fascister som begår terrorbrott och misshandlar människor grovt, har varumärket troligen spelat ut sin roll.