Tyska AfD fick sina första mandat i delstatsparlament

Helgens tyska delstatsval i Nordrhein-Westfalen slutade med att AfD för första gången tog sig in i delstatsparlamentet. Partiet nådde dock inte upp till förväntningarna från i våras.

Preliminärt slutresultat CDU 32,9 (+6,7)

SPD 31.2 (-7,9)

De Gröna 6,4 (-5,0)

FDP 12,6 (+4,0)

AfD 7,4 (+7,4)

Linke 4,9 (+2,4)

Delstatsvalet i Nordrhein-Westfalen innebar en kraftig gir åt höger. Tysklands folkrikaste delstat har i alla år varit ett starkt fäste för socialdemokratiska SPD som under den senaste mandatperioden bildat regering tillsammans med De Gröna.Nu drabbades SPD av ett historiskt stort bakslag och tappade förstaplatsen till kristdemokratiska CDU. SPD:s ledare Hannelore Kraft avsade sig alla sina politiska uppdrag redan på valkvällenÄven det tyska folkpartiet FDP gick starkt framåt och högerpopulistiska AfD, Alternativ för Tyskland, tog sig för första gången in i delstatsparlamentet i Düsseldorf med drygt sju procent av rösterna.Valet blev också något av en katastrof för De Gröna som tappade nära hälften av sina väljare.AfD räknade tidigt i våras med att få ett tvåsiffrigt resultat i söndagens val. Valrörelsen präglades av för partiets gynnsamma frågor om säkerhet, kriminalitet, trafikkaos och utbildning. Men opinionen svängde till CDU:s och förbundskansler Angela Merkels fördel ju närmare valdagen man kom.Alla räknar med att AfD kommer in i den tyska förbundsdagen i valen i september men inget parti vill samarbeta med det.Tre olika regeringsalternativ diskuterades på söndagskvällen sedan valresultatet blivit känd: antingen en stor koalition mellan CDU och SPD (som på riksnivå) eller ett samarbete mellan CDU och FDP eller en regering med CDU-FDP-De Gröna.