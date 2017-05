Upprop för SD:s vårdsatsning – de flesta undertecknarna SD-politiker

Vårdpersonal går ut till försvar för SD:s vårdinitiativ. Det som ser ut som en seger för SD är i själva verket ett riggat propagandatrick från SD.

Sverigedemokraternas satsning för att locka väljare bland landets vårdpersonal fortsätter. Under torsdagen publicerades ett debattinlägg på Aftonbladets debattsida. 35 läkare och vårdpersonal går ut och ställer sig bakom SD:s initiativ. Artikeln är en replik på ett inlägg för två veckor sedan, då en stor mängd läkare, sjuk- och undersköterskor och patienter gick till attack mot SD:s försök att profilera som ett sjukvårdsparti. Många av undertecknarna kom från nätverket "En annan vård är möjlig", vilket också framgick i artikeln.i försvar. Vi kan inte erbjuda alla i hela världen obegränsad vård, skriver de. (som om någon någonsin föreslagit det) Kritiken mot SD avfärdas som politiskt vinklad. Nätverket En annan vård är möjlig "omfamnas av LO-trogna Vårdförbundet"."Man kan se flera kopplingar vänsterut".Vårdpersonalen som rycker ut till SD:s försvar tycker att det är dags att lägga undan de ideologiska glasögonen och sätta vården i första rummet.Det lilla partiet Medborgerlig samlings talesperson i vårdfrågor Carolin Nielsen gratulerar SD på Twitter. Stödet från golvet är en "isbrytare av episka mått".Jan Sjunnesson, tidigare chefredaktör för partiets tidning Samtiden konstaterar att vårdpersonalens stöd är stort för SD.En propagandaseger för SD med andra ord.Men vem är det egentligen som skrivit under repliken till försvar för Sverigedemokraterna?av undertecknare finns Erik Hellsborn. Efter Anders Behring Breivik terrordåd sommaren 2011 så la han skulden för massakern på det mångkulturella samhället. (http://expo.se/2012/sd-politiker-ingen-massinvandring,-ingen-massaker-pa-utoya_5299.html). Några år tidigare tipsade han på sin blogg om boken Vedergällning. En roman där hjälten ger sig ut i Göteborgs förorter och avrättar invandrare. Huvudkaraktärens personliga raskrig avslutas med en massaker på en judisk mediefamilj och en kallblodig avrättning av statsministern."Boken är underhållande", förklarade Hellsborn när Expo konfronterade honom.Idag jobbar Erik Hellsborn som undersköterska.Men han är också ordförande för Sverigedemokraterna i Varberg och ledamot för partiet i kommunfullmäktige.En snabb genomgång av listan av undertecknare visar att 24 av de 35 personerna som skrivit under har förtroendeuppdrag av olika grad inom Sverigedemokraterna. Där finns kommunfullmäktigeledamöter, nämndledamöter, lokala styrelseledamöter, ordföranden och gruppledare.De jobbar inom vården.Men de är också i högsta grad aktiva sverigedemokrater.Men det nämns inte i debattartikeln i Aftonbladet.å att SD menar att de som kritiserat partiet har en slags ideologisk slagsida hade det kanske varit på sin plats att redovisa ens egen tillhörighet. Men så funkar inte SD. Behovet av att framställa sig om folkets sanna röst är så stort att man måste fejka det.Om inte annat borde Aftonbladets debattredaktion klargjort för läsarna vem som egentligen stod bakom den SD-vänliga repliken, att stödet för SD:s nya vårdprofil i själva verket kommer från partiet självt.