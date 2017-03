Varnar för den "vita rasens" undergång - bjuds in till riksdagen av utesluten SD-ledamot

Han varnar för den "vita rasens" undergång, har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllas av nazister. Idag föreläser han i riksdagen, inbjuden av en utesluten SD-ledamot.

Förra året uteslöts Sverigedemokraternas riksdagsledamot Anna Hagwall efter en uppmärksammad motion. Med hänvisning till Bonnierkoncernen föreslog Hagwall bland annat att "ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media". Förslaget kritiserades hårt för att gå i linje med klassiska antisemitiska konspirationsteorier.Trots uteslutningen har Hagwall vägrat lämna sin plats. Istället har hon fortsatt driva sin helt egna agenda från riksdagsplats.Under tisdagen arrangerar hon ett seminarium på temat yttrandefrihet med etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg, som även han spridit antisemitiska myter. Karl-Olov Arnstberg har tidigare varit professor vid Stockholms universitet och var under tidigt 90-tal en återkommande debattör i den svenska samhällsdebatten.Under senare tid har han växt fram som en av den svenska extremhögerns nya favoriter. Trots att han sprider idéer som Sverigdemokraterna menar att man tar avstånd ifrån har han lyfts fram i närstående miljöer till partiet. Han har medverkat i den SD-vänliga satsningen Swebb-tv som drivs av Jan Sjunnesson, tidigare chefredaktör för Sverigedemokraternas nättidning Samtiden. Samma tidning har också publicerat en gillande recension om hans bok "Romer i Sverige".Arnstberg har på sin blogg skrivit att judiska intellektuella har en "dold agenda att en gång för alla rasera den västerländska vita elitens hegemoni"."Jag startar med att i giftskåpet rota rätt på temat judar. Inom vissa politiska läger är det i dag helt ok att vara kritisk mot Israel och israelisk politik men att kritisera judar är fortfarande tabu och liktydigt med fördomar och rasism, närmare preciserat till antisemitism.", skriver Arnstberg.Arnstberg lyfter även fram den internationellt ökända antisemiten och rasideologen Kevin MacDonald. "En forskare som ligger i frontlinjen för etablissemangets repression heter Kevin B. MaCdonald", skriver han på sin blogg i april 2015.Och Arnstberg sprider själv rasideér."Jag skulle vilja tala om att de icke-vita rasernas intrång på vita territorier har gått mycket längre än vita människor i gemen har förstått. (…) Den vita rasen kan redan under nästa århundrade vara något som bara går att beskåda på museum, skrev Arnstberg på sin blogg."Dogmen om allas lika värde" beskriver han som en "torped under vattenlinjen mot den västerländska civilisationen.", i en av flera artiklar i den högerextrema tidningen Nya Tider.Karl-Olov Arnstberg har även publicerat ett gästinlägg på pronazistiska Motgift. Helahälsinglands avslöjande om att Anna Hagwall bjudit in Karl-Olov Arnstberg till riksdagen har väckt reaktioner. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Christer Nylander, kallar seminariet för motbjudande och kräver att Hagwall ställer in arrangemanget, rapporterar Aftonbladet. Anna Hagwall slår ifrån sig kritiken.– Jag tycker det är ni som har problem med det här. Ni ser antisemitism i varje buske. Ni tycker att alla är antisemiter, säger hon till Aftonbladet.