Antimuslimsk organisations konto på Facebook stängts ned

Facebook stänger ned sidor kopplade till den högerextrema och antimuslimska organisationen Britain First.

Britain First Facebook-konto, med över två miljoner gillamarkeringar, har stängts ned. Facebook motiverar sitt beslut i ett uttalande med att organisationen "återkommande har postat innehåll som uppmuntrar till fientlighet och hat mot minoritetsgrupper", rapporterar The Guardian I uttalandet påpekas att Facebook är en öppen plattform och att yttrandefriheten är central. Företaget tillägger att politiska idéer som kommer till uttryck får vara kontroversiella, men ska uttryckas utan hat.Även ledarduon, Jayda Fransen och Paul Golding, har fått sina konton bortplockade från nätverkstjänsten. De två dömdes förra veckan till 36 respektive 18 veckors fängelse för hatbrott och trakasserier.Vilka inlägg som ligger bakom beslutet att stänga ned kontona är oklart. Men enligt uppgifter till The Guardian ska det röra som om hatiska inlägg mot muslimer. Britain First är inte tillåtna att starta upp nya sidor.Britain First grundes 2011 av personer som lämnat British National Party efter konflikter inom partiet. Britain Firsts propaganda riktar sig mot islam, immigration och abort.Organisationen har rönt uppmärksamhet utanför Storbritannien i samband med att Donald Trump retweetade videor som organisationen publicerat och i samband med mordet på parlamentsledamoten Jo Cox, då hennes mördare vid attacken bland annat skrek "Britain First".