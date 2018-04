Åtalas för nazistisk flygbladsutdelning

Publicerad 2018-04-04

Viftandes med fanor anordnade en grupp aktivister från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen flygbladsutdelningar i centrala Hudiksvall. Aktionen som saknade tillstånd utreds nu som brott mot ordningslagen.

Det var den 25 november 2017 som elva aktivister med NMR-fanor var på plats i centrala Hudiksvall, uppdelade i två grupper, för att dela ut flygblad. De två grupperna gick senare gemensamt till Hälsinglands museum, där det för dagen anordnades ett så kallat regnbågskafé för hbtq-personer.



Enligt polisen var en 40-årig man den som koordinerade flygbladsutdelningarna genom radiokommunikation. Han åtalas nu för brott mot ordningslagen, då organisationen inte sökt tillstånd för en allmän sammankomst. 40-åringen vill inte ge några kommentarer om händelsen till polisen.



Han och ytterligare två personer ska dessutom ha försökt ta sin in på muséet, men nekades tillträde eftersom det var i färd med att stänga. I NMR:s egen rapportering uppges anledningen till att de ville komma in på museet inte ha varit regnbågskaféet utan att de ville besöka, vad de beskriver som, ett "kulturmarxistiskt propagandafäste".



Enligt polis på plats ska 40-åringen bett poliserna om hjälp för att komma in på muséet, som han menade stängt i förtid, med hänvisning till att det var hans "demokratiska rättighet".



40-åringen har en lång bakgrund inom den nazistiska miljön. Under 1990-talet var han med i Nationalsocialistisk front och sedan åtminstone 2012 är han aktiv i Nordiska motståndsrörelsen, där han bland annat haft benämningen nästeschef.



Nordiska motståndsrörelsen anordnar kontinuerligt flygbladsutdelningar runt om i Sverige utan att ansöka om tillstånd. En fällande dom skulle kunna få konsekvenser för organisationen. Ytterligare en aktivist i organisationen står åtalad för en likande händelse i Göteborg februari förra året.