Brev uppmanar till "straffa en muslim-dag"

Brev om en "straffa en muslim-dag" innehållande uppmaningar om att mörda muslimer spreds till boende i Storbritannien. Antiterror-polisen utreder brevet och uppmanar muslimer att vara vaksamma.

Boende i Bradford, Leicester, London Cardiff och Sheffield har rapporterats fått brevet, det rapporterar The Guardian . I brevet, som saknar avsändare, står att den 3 april utnämns till "Straffa en muslim-dag".I brevet talas det om ett poängsystem, den som rycker en huvudduk av en kvinna får 25 poäng, den som mördar en muslim får 500 poäng."Är du ett får som en majoritet av befolkningen?" står det i brevet, som fortsätter:"Får följer order och är lätta att leda. De tillåter att de vita nationerna i Europa och Nordamerika blir överkörda av dem som bara vill oss illa och som vänder våra demokratier till sharia-ledda polisstater."Enligt antiterror-polisen har de fått rapporter om att "potentiellt skadlig kommunikation" skickats till personer i hela Storbritannien. Polisen arbetar nu med att koordinera undersökningen och ser närmare på om det finns några samband till redan pågående utredningar.Enligt Imam Atta, chef för organisationen Tell Mama som granskar antimuslimsk aktivitet, har brevet lett till att många muslimer känner en allvarlig oro för sin och sina barns säkerhet.Riaz Ahmed, ledamot i Bradsfords stadsfullmäktige för Liberaldemokraterna, berättar för Yorkshire Post att han fått brevet till sin affärsadress, rapporterar The Guardian. Brevet var enligt honom inte adresserat till någon specifik person utan hade bara en adress. "När jag öppnade det och såg innehållet blev jag förskräckt.", säger han.