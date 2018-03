Cambridge Analytica: Det behöver du veta om affären

Här är de fem viktigaste frågorna om härvan runt Cambridge Analytica. Expos Morgan Finnsiö, som följt företaget och personerna bakom sedan våren 2017, ger dig svaren.

Steve Bannon (Foto: Don Irvine) Steve Bannon (Foto: Don Irvine)

En visselblåsare har gått ut och avslöjat ett gigantiskt bedrägeri där över 50 miljoner Facebook-användares konton har skrapats på all sin information - ett intrång som det rapporterades om redan 2015, men som först nu kan beläggas. Visselblåsaren heter Chris Wylie och var en av grundarna till den brittiska konsultfirman Cambridge Analytica (CA) tillsammans med Steve Bannon. CA anlitade en forskare, Aleksandr Kogan, som lurade folk att ge bort sin Facebook-data till honom genom att säga att det var i forskningssyfte. I själva verket var det för att hjälpa CA skapa en avancerad psykologisk databas över amerikanska väljare.Med de 50 miljoner kontona som grund skapade CA en artificiell intelligens som lärde sig att läsa av även andra sociala media-konton och sammanställa dem med offline-uppgifter. Nästa steg blev att bygga psykologiska profiler av dem, för att kunna manipulera dem med skräddarsydda, ofta anonyma meddelanden. Facebook lät datainsamlingen ske, tystade ner händelsen och gjorde inget åt det på två år, men säger nu att de blev "bedragna" av Kogan och CA eftersom de bröt sitt löfte att radera datan.Skandalen visar två saker: för det första, hur utsatta vi är som användare på sociala medier, och hur lätt det har varit och fortfarande är för tredje part att gå in och dammsuga upp personlig information om oss – vare sig det är marknadsförare eller andra, politiska aktörer som Cambridge Analytica. IT-jättar som Facebook har inte skyddat sina användare från detta utan snarare gjort det så lätt som möjligt för utomstående att exploatera våra uppgifter.För det andra visar det på hur sårbar vår demokrati är för påverkan av krafter som inte drar sig för att manipulera allmänheten: företaget i centrum av skandalen, CA, skapades som ett vapen för psykologisk krigsföring, och det var just för att bygga detta vapen som man lurade till sig över 50 miljoner Facebook-användares data. Bolaget gick sen in i både Brexit-omröstningen och det amerikanska presidentvalet och spelade nyckelroller i båda.Cambridge Analytica är en filial av en koncern som heter SCL Group. SCL specialiserar sig på påverkansoperationer, det vill säga kommunikationer som har som syfte att förändra människors beteende på befolkningsnivå. Det är en modern form av propaganda som vill påverka dig utan din vetskap och som inom militären kallas för psykologiska operationer (psy-ops). SCL har jobbat för bland andra amerikanska UD och Pentagon så väl som brittiska försvarsdepartementet, men också för partier i hela världen som vill vinna val.Kring 2013 grundades CA av bland andra Chris Wylie och Steve Bannon, den högerextrema ideologen bakom alt-right-sajten Breitbart, som blev Trumps kampanjchef och sedan hans högsta rådgivare och chefsstrateg.Firman finansieras och ägs till stor del av Robert Mercer, en hemlighetsfull och högerradikal finansman från New York, vars pengar också ligger bakom Breitbart. Enligt Wylie var Bannons syfte med CA att skapa en maskin för psykologisk krigföring.Eftersom det finns många faktorer som bidrar till att någon röstar på ett visst sätt, är det väldigt svårt för att inte säga omöjligt att veta hur mycket skillnad CA gjorde i det amerikanska presidentvalet och i Brexit-omröstningen. Det är tydligt att de spelade en nyckelroll i båda kampanjerna, men det är fortfarande okänt exakt vad de gjorde och hur – detta håller just nu på att utredas av en mängd myndigheter och journalister på båda sidor av Atlanten.Det vi vet är att både presidentvalet och EU-omröstningen avgjordes med väldigt små marginaler och relativt få röster. Det är därför inte otänkbart att CA, med sina raffinerade metoder som bygger på vetertagna tekniker inom påverkansoperationer, kan ha haft en avgörande roll.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nyligen varnat för den ryska statens pågående försök att splittra det svenska samhället med desinformation och påverkansoperationer. Cambridge Analytica-affären är en påminnelse om att sådana försök även kan komma från väst. CA är ett angloamerikanskt företag, med kopplingar till det brittiska etablissemanget, som ägs och drevs av personer med en högerradikal agenda. Idag vet vi att CA närmade sig åtminstone tre av Sveriges riksdagspartier – M, KD och C – som dock enligt egna uppgifter tackade nej till samarbete.Det åligger alla svenska medborgare, inte minst när vi befinner sig på sociala medier, att förhålla oss kritiskt och vaksamt till de kommunikationer vi tar del av. En god tumregel är att ifrågasätta vem avsändaren är, och vad det kan finnas för politiska motiv bakom den information man ständigt exponeras för online, särskilt om källan är tvivelaktig.Transparens från aktörer som politiska partier i den här frågan är såklart också önskvärt.