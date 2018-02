Direktsänd nazikupp under tennismatch leder till åtal

Publicerad 2018-02-15

Nazisten som sprang in på centercourten mitt under en tv-sänd tennismatch och med höjd knuten näve skanderade "Hell seger" åtalas för hets mot folkgrupp. Mannen har en ledande position i Nordiska motståndsrörelsen.

Det var den 22 juli förra året som en 22-årig ledande aktivist från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, mitt under en tv-sänd tennismatch under turningen Swedish Open i Båstad, genomförde sin kupp. Det var mitt under semifinalen mellan spanjorerna David Ferrer och Fernando Verdasco



Iklädd en t-shirt från NMR sprang 22-åringen in på centercourten höjde sin högerarm med knuten näve och skrek " Hell seger" - en direktöversättning från tyskans "Sieg Heil".



Nu åtalas mannen för hets mot folkgrupp, vilket Kvällsposten tidigare rapporterat om. Åklagaren poängterar i åtalet att händelsen fick stor spridning.



"Genom detta agerande har han uppsåtligen spridit ett meddelande som uttrycker hot och missaktning för andra folkgrupper." skriver kammaråklagare Per-Axel Rosén Beck i stämningsansökan.



Den åtalade mannen har under polisförhör konsekvent sagt att han inte tänker kommentera händelsen innan en eventuell rättegång.



22-åringen är en av Nordiska motståndsrörelsen så kallade gruppchefer i västra Sverige. Han har under de senaste åren varit väldig aktiv i organisationens verksamhet. Vid kuppen i Båstad var han på plats med ytterligare en aktivist från NMR.



Nordiska motståndsrörelsen har i flera sammanhang framhållit händelsen som en stor propagandaseger.



Gesten med den höjda högerarmen och skanderade "Hell seger" är återkommande på NMR:s interna och externa samlingar – internt knuts dock inte alltid näven, utan är då mer tydligt en så kallad Hitlerhälsning.



Nyligen dömdes Nordiska motståndsrörelsens ledare, Simon Lindberg, för en likande händelse. Han dömdes i januari för att under ett antisemitiskt tal på Mynttorget i Stockholm i november 2016 höjt sin högra näve och ropat "Hell seger".



Tidigare i veckan var det det även en rättegång mot Vera Oredsson, som misstänks för att 2016, i anslutning till en NMR-demonstration, gjort Hitlerhälsningen. Dom i det målet faller den 27 februari.



Tingsrättsförhandlingen rörande händelsen i Bålstad ska hållas den 20 mars. 22-åringen är sedan tidigare ostraffad.



Bakom anmälan mot mannen står den ideella föreningen Juridikfronten.