Döms för nazikupp under tv-sänd tennismatch

En av de ledande nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen sprang in på centercourten mitt under en tv-sänd tennismatch. Med höjd knuten näve skanderade han "Hell seger". Nu döms mannen för hets mot folkgrupp.

Det var i juli förra året som den 22-årige mannen, mitt under en tv-sänd tennismatch vid turningen Swedish Open i Båstad, sprang in på centercourten. På plats höjde han sin högerarm och skanderade "Hell seger" vid upprepande tillfällen. "Hell seger" är ett direktöversatt slagord från tyskans "Sieg Heil". Händelsen skedde mitt under semifinalen mellan spanjorerna David Ferrer och Fernando Verdasco22-årigen bar vid tillfället en t-shirt från Nordiska motståndsrörelsen, NMR, där det stod "revolution" på ryggen.Helsingborgs tingsrätt dömer mannen för hets motfolkgrupp. Straffet blir dagsböter på 60 å 50 kronor. Han frias samtidigt från åtalet gällande brott mot knivlagen.22-åringen erkände under rättegången gärningen men förnekade brott med motiveringen att handlingen inte syftat till att hetsa mot någon minoritetsgrupp.22-åringen har en ledande roll i NMR och är en så kallad gruppchef för organisationen i västra Sverige.NMR har i flera sammanhang framhållit kuppen i Båstad som en stor propagandaseger.Gesten med den höjda högerarmen och slagordet "Hell seger" är återkommande på NMR:s interna och externa samlingar – internt knuts dock inte alltid näven, utan är då mer tydligt en så kallad Hitlerhälsning.För en tid sedan dömdes ledaren, Simon Lindberg , för en likande händelse. Han dömdes i januari för att under ett antisemitiskt tal på Mynttorget i Stockholm i november 2016 höjt sin högra näve och ropat "Hell seger".I slutet av februari dömdes även Vera Oredsson , som är hedersmedlem i NMR, för att vid en av organisationens demonstrationer gjort en Hitlerhälsning. Hon förnekar dock händelsen och menar att hon vinkade.Bakom anmälan mot 22-åringen stod den ideella föreningen Juridikfronten. Mannen var sedan tidigare ostraffad.