Forskare med kopplingar till Ryssland sålde 50 miljoner Facebook-profiler till Trumps konsulter

Datafirman Cambridge Analytica, som spelade en nyckelroll i Brexit och Trumps valseger har stängts av från Facebook. Enligt en visselblåsare som tidigare jobbat för firman, har bolaget kommit över 50 miljoner människors facebook-profiler efter ett av de största dataintrången i det sociala nätverkets historia.

Cambridge Analyticas enorma datainsamling och avancerade modeller sägs ha spelat en viktig roll i Donald Trumps valseger.

Nyheten om Cambridge Analytica briserade under lördagen efter att bolagets researchdirektör, Chris Wylie, valt att öppet tala om det mytomspunna bolagets verksamhet.Wylie och andra visselblåsare berättar för brittiska tidningen The Observer och amerikanska New York Times hur Cambridge Analytica under 2014, med Wylies hjälp, på ett försåtligt sätt tillskansade sig personuppgifter från mer än 50 miljoner oanande Facebook-användare, i syfte att skapa ett teknologiskt "vapen" åt Steve Bannon för psykologisk påverkan i massformat.Cambridge Analytica, som skildras i det kommande numret av tidskriften Expo, ägs av den högerradikale amerikanske miljardären Robert Mercer, och är en filial av det brittiska påverkansbolaget SCL Group, som specialiserar sig på militära och politiska "psykologiska operationer" eller "psy-ops".Steve Bannon, tidigare chef för den högerextrema sajten Breitbart, var delägare och vicepresident i Cambridge Analyticas styrelse fram tills att han blev chef för Trumps valkampanj, och sedermera Vita husets chefsstrateg.Den massiva inhämtningen gick till så att hundratusentals användare lockades, med hjälp av en "personlighetsquiz", att ge tillgång till sina Facebook-profiler till en forskare vid universitetet i Cambridge. Allt under förespegling att deras uppgifter och "likes" skulle användas i forskningssyfte.I själva verket jobbade forskaren på kommersiellt uppdrag för SCL, och hämtade inte bara användarnas egna profiler utan även alla deras Facebook-vänners, sammanlagt kring 50 miljoner användare. Datan sålde sedan till Cambridge Analytica - som då styrdes av bland andra Steve Bannon.Facebook-användarnas profiler och deras uppgifter användes av SCL/Cambridge Analytica för att utveckla en avancerad "psykografisk" databas över samtliga amerikanska väljare och deras individuella psykologiska personlighetstyper.Databasen och dess algoritmer möjliggjordes av banbrytande forskning i psykometri som utvecklats på universitetet i Cambridge. Syftet var att möjliggöra politisk "manipulation" av människor på individnivå, enligt Wylie.Chris Wylie har överlämnat en mängd interna dokument, mejlväxlingar, bankkontouppgifter och annan information till tidningarna, som uppges styrka hans och de andra visselblåsarnas berättelse.Cambridge Analytica är sedan tidigare under utredning av FBI och amerikanska kongressen samt brittiska valmyndigheten och datainspektionen. De misstänks ha brutit mot lagar i både USA och Storbritannien, haftt kontakter med WikiLeaks-ledaren Julian Assange och eventuellt haft samröre med ryska aktörer.Universitetsforskaren som bolaget anlitade har visat sig erhållit stipender från ryska staten, och dokument som Wylie överlämnat till media visar att Cambridge Analytica haft affärskontakter bland annat med den ryska oljejätten Lukoil, som är kopplat till Kreml.Cambridge Analytica har upprepade gånger nekat till att ha använt sig av Facebook-data, senast inför en parlamentarisk kommitté i Storbritannien. De avfärdar Wylies uppgifter, och säger sig ha handlat laglydigt och i god tro. Även forskaren som anlitades av dem och som utförde inhämtningen säger sig ha haft tillstånd från Facebook för sitt arbete.Bolaget nekar också bestämt till kontakter med Ryssland och nekar att de har arbetat i Brexit-omröstningen, trots tidigare uppgifter från de själva som visar på motsatsen. De säger sig däremot ha jobbat i flera europeiska val under det senaste året, för icke namngivna politiska klienter i olika länder.Cambridge Analyticas massinhämtning av Facebook-profiler rapporterades i brittiska medier redan 2015, men omfattningen och omständigheterna kändes då inte till. Då tonade Facebook ned händelsen. Nu säger sig Facebook har blivit utsatta för ett "bedrägeri" och lovar att gå till botten med vad som hänt med användarnas data.Under tiden har de stängt av Cambridge Analytica, SCL, Chris Wylie samt forskaren som anlitades av dem, från det sociala nätverket.Hela historien om Cambridge Analytica kan du läsa i det kommande numret av Expo som kommer i butik 3 april. Där kan vi berätta om hur bolaget kom till, om de högerextrema krafter som står bakom det, och hur familjen Mercer använde sig av Donald Trump och big data för att rita om västvärldens politiska karta.