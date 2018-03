FPÖ-ledaren i blåsväder efter Facebook-inlägg

Partiledaren för FPÖ och tillika Österrikes vicekansler, Heinz-Christian Strache, anklagade på Facebook en av landets mest framträdande journalister för att sprida lögner och falska nyheter. Nu backar han och ber i en tidningsannons om ursäkt.

Det var i mitten av februari som Heinz Christian Strache på sin Facebook-sida gick till attack mot en av landets mest respekterade journalister, Armin Wolf, som gjort sig känd för sin tuffa intervjuteknik, skriver TT, vilket NT rapporterar om. Armin Wolf arbetar som politisk journalist på ORF, landets statliga tv- och radiobolag."Det finns en plats där lögner blir till nyheter. Det är vid ORF." skrev Heinz Christian Strache. ORF anklagades för att ge "det bästa av lögner och propaganda". Texten skrevs på en bild av Armin Wolf.Facebook-inlägget möttes av stark kritik. Heinz Christian Strache svarade sin kritiker med att kalla det för satir. En av dem som inte nöjde sig med det svaret var Armin Wolf, som lämnade in en stämningsansökan om ärekränkning och förtal. De båda har dock kommit överens utan att rättsväsendet behövts blandas in, enligt österrikiska nyhetsbyrån APA, rapporterar NT.I överenskommelsen ingår att Heinz Christian Strache offentligt ber om ursäkt i en annons i en av Österrikes största tidningar, Kronen Zeitung.Överenskommelsen innebar också att Heinz Christian Strache skulle lägga ut en ursäkt på sin Facebook-sida. I den skriver han bland annat att Armin Wolf är en "en högst korrekt och professionell journalist" och att han "ber Armin Wolf och medarbetarna på ORF om ursäkt för detta felaktiga uttalande". Facebookinlägget ska ligga uppe i tio dagar.Heinz-Christian Strache tillträdde som partiledare 2005. Han har bland annat trivialiserat den nazistiska förföljelsen av judar när han 2012 jämförde protesterna mot den årliga högerextrema WKR-balen i Wien med Kristallnatten och hävdade att hans partianhängare behandlades som judarna under Förintelsen. Ungefär samtidigt publicerade han en antisemitisk nidbild på sin facebooksida. Bilden föreställde en bankman, med krokig näsa och davidsstjärnor på sin kavajärm.FPÖ, som bildades 1995, har sina rötter i nazismen. Vid valet i höstas blev partiet landets tredje största och tillsammans med konservativa Folkpartiet, ÖVP, har det bildat regering. De två partierna ingick i en koalitionsregering även under perioden 2000-2005.