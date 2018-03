Här är aktörerna som sprider sitt hat på Youtube

En sammanställning av Expo visar att samtliga centrala aktörer inom den svenska vit makt-miljön använder Youtube för att nå ut med sin propaganda. De tio kanaler Expo tittat på har drygt 200 000 prenumeranter. Tillsammans har deras videos visats över 43 miljoner gånger.

Googles ansvar för spridandet av hatpropaganda, konspirationsteorier och hyllande av nazism och rena kartläggningar av etniska grupper har varit under diskussion den senaste tiden. Diskussion i Sverige har bland annat gällt hemsidor med listor på svenska judar som görs sökbara via Google och grovt rasistiska klipp på Youtube som ägs av Google.Efter Expressen och Dagen Nyheters granskningar av Google har Youtube nyligen tagit beslutet att stänga ned Granskning Sveriges kanal på grund av dess innehåll, som ansågs kunna bryta mot lagen. Youtube skriver i sin användarpolicy att det inte är tillåtet med hatretorik på plattformen:Men för de aktörer som sprider rasideologisk propaganda är Youtube ett självklart och viktigt verktyg för att nå ut. Här varvas hets mot judar, muslimer och andra minoriteter med beskrivningar om ett pågående raskrig. Enskilda personer pekas ut som förrädare.Expos sammanställningen visar att trots IT-jättens policy mot hatretorik så har samtliga betydande svenska högerextrema aktörer kanaler på Youtube, vissa flera stycken. Sammanställning rör tio kanaler från de mest radikala aktörerna i Sverige - men många fler högerextremister använder Youtube som ett sätt att nå ut med sitt budskap. Sammanlagt har de tio vi tittat på lagt upp över 3 700 videos, som haft över 43 miljoner visningar. Totalt har kanalerna runt 220 000 användare som prenumererar på dem.Sveriges största nazistorganisation, Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har flera kanaler på Youtube. Via Youtube sprider de sin aktivism och nazistiska och antisemitiska propaganda. Organisationen har varit närvarande på Youtube sedan 2009 och haft över 9 miljoner visningar.I flera fall har personer i Nordiska motståndsrörelsens fällts för hets mot folkgrupp på grund av propaganda på nätet. Ledaren för organisationen, Simon Lindberg, fälldes i början av året för hets mot folkgrupp för att på en demonstration i Stockholm ha skrikigt "Hell seger" med knuten näve. Händelse fick vidare spridning genom NMR:s Youtube-kanal. En annan en aktivist i organisationen dömdes i november 2017 för att i en av organisationen Youtubeklipp burit en jacka med nazistsymboler. Båda videoklippan har nu tagits bort.Några av organisationens klipp har plockats bort från Youtube med motiveringen att det av användare har identifierats som "olämpligt eller stötande". Det gäller till exempel det tal som Simon Lindberg höll i Falun 1 maj 2017, där han kallade Förintelsen en saga och hyllade Nazityskland. Men det mesta ligger kvar, även om det från NMR-håll sägs att många av organisationens "populära och virala Youtube-klipp" blivit "kraftigt censurerade". Vissa videoklipp från organisationen har en varning, där tittaren får godkänna att hen är medveten om att videon innehåller "olämpligt och stötande" material. Men den som är bredd att göra det kan sedan ta del av innehållet.Mycket av NMR:s material har dock inte sådana varningstexter, och när det kommer till de övriga kanalerna i Expos sammanställning så saknas det helt.Den absolut störta Youtube-kanalen med svenskkoppling är Red Ice TV, som drivs av svensken Henrik Palmgren och hans rysk-amerikanska fru Lana Lokteff. Red Ice, som står nära den så kallade alt right-rörelsen, har på sin Youtube-kanal lagt ut drygt 1 700 videoklipp. Totalt har videorna visats mer är 30 miljoner gånger. Över 180 000 personer prenumererar på den konspirationistiska kanalen, där det bland annat påstås att judar driver på för ett folkmord på vita, att Förintelsen är en bluff och att skolskjutningar i USA var en false flag-operation.Ett annat exempel är medieplattformen Motgift som har funnits på Youtube sedan 2014. I videos sprider de antisemitiska konspirationsteorier och uppmaningar till högerextrem organisering. Deras kanal har fått över 1,2 miljoner visningar.På Youtube publicerar även Nordisk ungdom sina aktioner. Det handlar bland annat om hotfulla hembesök hos publicister och en video där rörelsens aktivister trakasserar ett flyktingboende med äggkastning. Under senare tid har organisationen uppmärksammats för aktioner mot ensamkommande och Pride i Stockholm. Samtliga omnämnda aktioner lades ut på Youtube, där de fortfarande ligger kvar. Nordisk ungdom har haft över 2,5 miljoner visningar på sina videoklipp.De Youtubekanaler som ingår i sammanställning är: fyra kanaler kopplade till Nordiska motståndsrörelsen samt Motgift, Ingrid och Conrad, Nordisk alternativhöger, Nordisk ungdom, Red Ice och Motpol.Vi har sökt Google för en kommentar, som inte återkommit. Googles chefsjurist David Price påpekar dock i en debattartikel på Expressen att företagets grundprincip handlar om en fri och öppen webb att det framför allt sådant som bryter mot lagen som kan bli aktuellt för åtgärd. "När vi uppmärksammas på olagligt innehåll, tar vi omedelbart bort sidorna från våra sökindex.", skriver han.