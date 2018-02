Hård kritik mot Ekeroths hyllning av Ungern - appellerar till antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, riktar skarp kritik mot Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroths hyllningstal i riksdagen för Ungerns premiärminister Viktor Orban. Talet appellerade antisemitiska konspirationsteorier skriver SKMA.

Kent Ekeroth (SD) hyllade Ungerns premiärminister Viktor Orban i den utrikespolitiskadebatten i riksdagen den 14 februari. Enligt Ekeroth står Orban upp mot den ungersk-amerikanska finansmannen George Soros."Landet har stått upp trots attacker från EU och USA. De har stått upp trots omfattande kampanjer från så kallade NGO:s med mångmiljardären Soros i spetsen", sa Ekeroth bland annat.George Soros, som överlevde Förintelsen, är bland antisemiter en av de främsta symbolerna för en påstådd judisk makt med en kollektiv och destruktiv agenda att splittra Europa genom invandring och en dekadent kultur.Svenska kommittén mot antisemitism reagerar på Ekeroths utspel i riksdagen:"Att SD tilltalas av den xenofoba och 'illiberala' politik som förs i Ungern är känt sedan tidigare. Men inte heller SD:s flexibla hållning till antisemitism är någon nyhet. Partiet är emot antisemitism när det passar, framför allt när frågan kan exploateras för att misstänkliggöra muslimer som kategori. Antijudiska utspel bland partiföreträdare – eller på Ekeroth och SD närstående sajter som Avpixlat (numera Samhällsnytt) – väcker däremot sällan protester. Att Ekeroth i riksdagen nu inte bara applåderar utan även ekar den ungerska regeringens retorik om Soros bör därför inte förvåna. Däremot kan det tjäna som påminnelse om vilken typ av parti SD är. Om nu någon glömt det."Ungerns regeringsparti Fidesz och dess ledare Viktor Orban har flera gånger fått kritik för kampanjer och uttalanden som anspelar på antisemitiska idétraditioner.Orban har bland annat drivit en propagandakampanj riktat mot George Soros och har annonserat med affischer på en leende George Soros och texten "låt inte Soros få sista skrattet".Lydia Gail på Human rights watch har sagt att kampanjen "framkallar minnen av nazisternas affischering under andra världskriget på den 'skrattande juden'".Ordföranden för federationen för ungerska judar, Andras Heisler bad förra året Orban att stoppa kampanjen. "Snälla gör så att den här mardrömmen slutar så fort som möjligt".Orban väckte även anstöt bland judiska grupper när han förra året kallade den nazistallierade Miklos Horty för en exceptionell ungersk statsman. Horty styrde Ungern mellan 1920- 1944. Han behöll fortfarande makten vid Tysklands ockupation 1944. Under Horthys ledning deporterades 437 000 judar under två månader. Totalt dödades mellan 500 000 och 600 000 ungerska judar under den här perioden.I Sveriges riksdag tackade Kent Ekeroth Viktor Orban, som han kallade "världens främste statsledare"."Ärade minister Viktor Orban stort tack för att du står upp för Europa", sade han.Expo har under dagen sökt Kent Ekeroth för en kommentar.