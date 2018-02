Högerextremt informationsmöte attackerades

Två personer ska ha misshandlats i samband med att maskerade personer stormade den högerextrema föreningen Det fria Sveriges möte.

Det var i söndags som föreningen Det fria Sverige skulle hålla ett möte i Lund. Ett flertal maskerade personer attackerade det hemliga mötet.– I anslutning till där mötet skulle hållas blev deltagare attackerade och en person ska ha blivit misshandlad med en flaska, säger Calle Persson vid polisens ledningscentral, till Kvällsposten Det ska även ha kastats in en flaska eller sprayburk in i trappuppgången till lokalen.– Vi vet inte vad flaskan innehöll men eventuellt någon form av pepparspray eller liknande, säger Calle Persson.De maskerade personerna försvann fort från platsen och polisen har ingen misstänkt gärningsman.Mötet var del av den insamlingskampanj som föreningen Det Fria Sverige drivit sedan slutet på förra året. Målet är att starta ett allaktivitetshus för högerextremister.Flera av förgrundsfigurerna i föreningen har lång bakgrund inom den högerextrema rörelsen. Det rör sig om personer som varit aktiva inom såväl den nazistiska som den antimuslimska miljön.Föreningen leds av Dan Eriksson från den högerextrema podden Motgift och Ingrid Carlqvist från podden Ingrid & Conrad.Under helgens möte hade föreningen bokat in sig som privatperson under falsk flagg i IOGT-NTO:s lokaler.Ingrid Carlqvist var en av de som var på plats.– Vi höll adressen hemlig av säkerhetsskäl, och sa i stället till våra deltagare att mötas en bit ifrån, sa hon till Kvällsposten efter attacken.Två anmälningar har enligt SVT gjorts i samband med händelsen. Den ena gäller misshandel, och den andra grov misshandel.