Mikael Janssons övergång – en symbolisk seger

Mikael Janssons övergång till Alternativ för Sverige är en symbolisk seger SD:s utmanare. Men den gör ingen större skillnad.

Det är försvarspolitiken det handlar om, sa Mikael Jansson. Under måndagen ställde han sig bakom pulpeten i vad som troligtvis blir hans sista presskonferens i de stora mediernas blickfång.Han ledde Sverigedemokraterna från ett utskrattat och hatat parti i marginalen till, tja, ett lite större parti. Jansson största bedrift var att han övertygande ledde in Sverigedemokraterna mot en mer pragmatisk och lyhörd linje. Skinnskallarna försvann, kanske mest för att modet gick ur tiden. De mest extrema elementen kastades inte ut, men hölls mer i bakgrunden. Partiprogrammet reformerades, men den renläriga etniska nationalismen höll han kvar.tog han SD från gatan in i kommunfullmäktigesalarna, tills Jimmie Åkesson tog över 2005.Och nu stod han där. Han pratade om hur viktigt försvarspolitiken är för honom. Att SD har passat i frågan om militär alliansfrihet. Och att Alternativ för Sverige är en garant för att hålla Sverige utanför Nato.Och visst, Mikael Jansson bryr sig om försvarspolitiken.Men, den mer cyniska tolkningen är förstås att han är ute ur leken.beskriver en källa inom SD Mikael Jansson som en 13 år gammal huvudvärk som Åkesson nu blir av med. Hans agerande i försvarsutskottet har gått emot partilinjen Och han har, som vi kan berätta idag, flera gånger gått emot ledningen i flera principiellt viktiga uteslutningsärenden.När listan till höstens riksdagsval presenterades så hade Mikael Jansson petats.Så, så många val hade han inte.precis som resten av Alternativ för Sveriges värvningar, avpolletterad och utfryst i SD. Nu ska han leda Alternativ för Sveriges valarbete i Göteborg och bli partiets försvarspolitiske talesperson.Mikael Jansson kommer knappast lyfta in Alternativ för Sverige i riksdagen. Men hans övergång är ändå en symbolisk seger för Gustav Kasselstrands gäng. Det är trots allt Sverigedemokraternas tidigare partiledare som vänder moderskeppet ryggen. Som vi tidigare skrivit så riskerar SD förlora lojaliteten hos sin nätsvans nu när Alternativ för Sverige försöker rida på missnöjet med den toppstyrda och makthungriga ledningen.övergång kommer knappast att gå obemärkt förbi bland alternativmedier och högerextrema grupper som fiskar i SD:s bakvatten.Inte kanske för Mikael Janssons politiska bedrifter och kapacitet, utan för SD:s oförmåga att ge honom en avslutning värdig en före detta partiledare.