Så marknadsfördes Peter Springares föredrag i högerextrema medier

Peter Springare har tidigare tagit avstånd från högerextremt stöd på Facebook. Nu kan Expo avslöja att arrangören bakom hans kritiserade föredrag förra helgen tog hjälp av kända högerextremister för att locka publik.

Peter Springare, Örebropolisen som fick stor uppmärksamhet för ett Facebook-inlägg förra året, höll en föreläsning på Backa Folkets Hus på Hisingen i Göteborg den fjärde februari. Under den stängda tillställningen, kallade han gruppvåldtäkter för ett "kulturellt fenomen" något han nu fått kritik för.Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg säger till TV4 att Springares uttalande är "anmärkningsvärt" och "närmast rasistiska".Expo kan avslöja att den hemlige arrangören bakom föreläsningen är en 49-årig man från Göteborg. Han ingår i ett högerextremt sammanhang på Twitter. Han har ständiga kontakter med personer ur vit makt-rörelsen och lyfter vid upprepade tillfällen fram och legitimerar inlägg från personer ur miljön.I juli 2017 spred 49-åringen inlägg med vit makt-parollen "White Genocide" och han retweetar vid flera tillfällen anhängare till Nordiska Motståndsrörelsen, Det fria Sverige och Nordisk Ungdom.I december spred han ett inlägg om att "muslimer är Sveriges största hot" och twittrade att Förintelseöverlevaren George Soros "under WWII i Nazi Tyskland berikade sig själv genom att ta judars tillhörigheter, pengar, guld mm." – en konspirationsteori som är utbredd inom vissa antisemitiska miljöer.Inför Peter Springares föreläsning gjorde 49-åringen reklam för eventet i flera högerextrema kanaler. Han annonserade i tidningen Nya Tider och spred vidare reklam för föredraget från Ingrid Carlqvist, styrelseledamot för den rasideologiska organisationen Det fria Sverige Marknadsföringen verkar har fungerat. Under Peter Springares föreläsning förra helgen fanns flera profiler inom den rasideologiska miljön i publiken, däribland Ingrid Carlqvist och Daniel "Conrad" Frändelöv från Det fria Sverige och Sanna Hill från Nya Tider.I våras tog Peter Springare avstånd från Facebook-gruppen "Stå upp för Peter Springare" med förevändningen att gruppen "helt har spårat ur" och att gruppens "skapare och hans administratörer helt verkar ha tappat greppet och släpper in rena rasistiska och främlingsfientliga inlägg".Expo kunde då visa att avståndstagandet i själva verket var en del av en maktkamp och att Springare valt att alliera sig med en utbrytargrupp som planerade ett evenemang 1 maj 2017.När Expo då kunde avslöja att även den gruppen hade kopplingar till rasism och högerextremism valde Springare att ställa in sin medverkan på evenemanget.Expo har sedan i fredags sökt Peter Springare för en kommentar kring hur han ser på arrangörens band till extremhögern. Men Springare har valt att inte återkomma.När Expo når 49-åringen vill han inte kännas vid att han har med Peter Springares föreläsning att göra. Men när han ber oss maila våra frågor hänvisar han till den e-postadress som angivits för bokning av biljetter till föreläsningen. Efter det har han valt att inte svara.