Så planterade högerextremister fejk news om skolskytten i USA

Desinformationen som spreds av flera stora medier och andra aktörer om att skolskytten Nikolas Cruz tillhörde en vit makt-organisation hade planterats på ett internetforum för att lura medier. "De hackar källorna", säger en amerikansk researcher om taktiken att lura stora mediekanaler för att sedan misskreditera dem.

Människorättsorganisationen ADL var en av många som "bekräftade" nyheten om att Nikolas Cruz, som skjutit ihjäl 17 personer och skadat 14 i en av USA värsta skolskjutningar, varit medlem i en vit makt-organisation.Skolmassakern inträffade den 14 februari på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida. ADL snappade upp uppgiften om att Cruz varit medlem i den högerextrema och paramilitära gruppen Republic of Floria (ROF) på internetforumet 4chan. 4chan är ett populärt forum för den amerikanska vit makt-miljön och då i synnerhet Alt-Right rörelsen.ADL kom även i kontakt med en person som identifierade sig som Jordan Jereb, ROF:s ledare.Jereb bekräftade att Cruz varit med i ROF och att han "uppfostrats" av en annan medlem. Cruz skulle även ha närvarat på träningsläger. Jareb gav samma information till flera stora medier, som plockade upp nyheten.Men plötsligt började en användare som utgav sig för att vara Jareb på det för högerextremister populära forumet Gab att beklaga sig för att han kritiserats över ett "prank".ochDet visade det sig att medier utsatts för en välplanerad bluff från 4chan-medlemmar . Att Jareb bekräftade att Cruz varit medlem kan ha varit ett sätt att utnyttja bluffen för att få publicitet för sin organisation., skrev SPLC, som kartlägger hatgrupper, på torsdagen förra veckan.Allt hade planerats av användarna på 4 chan.Joan Donovan, en researcher som spårar desinformationskampanjer på tankesmedjan Data & Society kallar händelsen för "källhackning" och uppmanar medier att bli ännu mer vaksamma mot den här typen av kampanjer.– Vi måste börja se de här vit makt-grupperna för vad de beskriver sig själva som 'media miliser'. De ser media som ett fientligt territorium, säger Donovan till Politico. Och mediekuppen var sofistikerad. Det hela ska ha börjat med att en användare på 4chan berättade att han på Instagram, efter att han hävdat att han kände skolskytten Cruz, kontaktats av en reporter från ABC., svarade en användare på forumet., skrev en annanPolitico som tittat på konversationerna kan inte bedöma hur användarna till slut beslutade sig för att koppla Cruz till just ROF. Men man utgav sig till medier för att vara tidigare medlemmar i gruppen eller att man varit skolkamrater med Cruz. Användare skrev även fejkade "bekännelser" i 4chan forumet om Cruz medlemskap i ROF., skrev en användare i 4chan. Han lade även upp en bild som han hävdade visade honom tillsammans med Cruz och ROF:s flagga.ADL har bekräftat att det var några av de här kommentarerna som de fick upp ögonen för.– Efter vi såg 4chan-inläggen kontaktade vi Jareb och han sa vad han sa", säger en talesperson på ADL, rapporterar Politico.Mediebluffen har dock inte tagits väl emot av samtliga inom vit makt-miljön. På alt right-sajten The Right Stuff är många användare förbannade., skriver en annan.Nikolas Cruz motiv till massakern Marjory Stoneman Douglas High School är inte känt. Han har dock gett uttryck för grov rasism i en gruppchatt från 2017.Han skrev att han hatade judar, svarta och invandrare. Han skrev även om att döda mexikaner och kedjafast svarta och hugga av deras huvuden, rapporterar CNN. Cruz närde den antisemtiska konspirationsteorin om att "judar vill förstöra världen". Om homosexuella skrev han att vill skjuta dem i nacken. Cruz hatade även vita kvinnor som han menade ägnade sig åt "rasblandning".