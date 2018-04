SD förlorar stöd hos nätsvansen när extremhögern förändras

Risk för interna strider i extremhögern och SD tappar stöd hos nätsvansen. Den nationalistiska scenen förändras. Nu är frågan hur det kommer påverka resten av svensk politik.

Nordiska motståndsrörelsen har under flera år varit den mest aktiva rasideologiska gruppen, här i en demonstration på första maj i Borlänge 2016. Nu får organisationen ökad konkurrens. Nordiska motståndsrörelsen har under flera år varit den mest aktiva rasideologiska gruppen, här i en demonstration på första maj i Borlänge 2016. Nu får organisationen ökad konkurrens.

Gustav Kasselstrand, tidigare ordförande för SDU, utmanar nu Sverigedemokraterna med det nya partiet Alternativ för Sverige. Gustav Kasselstrand, tidigare ordförande för SDU, utmanar nu Sverigedemokraterna med det nya partiet Alternativ för Sverige.

Historikern Heléne Lööw har ägnat stora delar av sin karriär åt att studera den svenska nazismen. En så liten och udda företeelse, vad är poängen med att gräva ner sig i det? Hennes svar har varit att hon genom att studera det extrema får en slags termometer på hur den svenska demokratin mår. När det rör på sig i politikens skuggmarker så hänger det helt enkelt ihop med resten av samhället. Det där har med tiden blivit min egen devis, och delvis Expos. Genom att visa hatet och misstron i sin renaste form så kan vi också ana vad som ligger under ytan i de mer rumsrena delarna av samhällsdebatten.Nu är läget annorlunda. Extremhögern och Sverigedemokraternas framryckning har skapat en helt ny dynamik.Det som händer i marginalen är inte bara en fingervisning om hur de politiska vindarna blåser.Nu kan det faktiskt också påverka resten av politiken. Det kan påverka oss alla.Och det har hänt mycket den senaste tiden.Sverigedemokraterna vs. NMRUnder de senaste åren har det svenska nationalistiska landskapet varit som gjutet i en fast form. I ena änden stod Sverigedemokraterna. Det breda, folkliga och pragmatiska nationalistiska alternativet. Omgärdat av lojala alternativmedier, uppjagade facebookgrupper, luggslitna politiska vildhjärnor och utkastade föredettingar som försökte hitta en plats i partiets kölvatten.I andra änden stod Nordiska motståndsrörelsen uppradade i raka led. Stolta över att ses som fanatiker och med en profil som det kompromisslösa radikala alternativet på gatan.Mellan dem fanns alternativmedier, forum, tankesmedjor och sökande ideologiska diskussioner. Vloggare, intresseföreningar, vit makt-musiker, sekteristiska smågrupper och slipade propagandister.Och så plötsligt. Under slutet av förra året lanserades organisationen Det fria Sverige. Övertygade om att vita svenskar snart är i minoritet i Sverige så har de skapat en "intresseförening för svenskar". Det fria Sverige samlar pengar för att bygga ett nationalistiskt aktivitetscenter och uppmanar sina följare till en ledarlös autonom aktivism.I bakgrunden står gruppen bakom medieplattformen Motgift och Ingrid Carlqvist och hennes kumpan Daniel Frändelöv som driver podden Ingrid och Conrad. Högerextrema proffstyckare som tröttnat på att bara prata.Sedan kom Skandinaviska förbundet, en paraplyorganisation som samlar aktivistgruppen Nordisk Ungdom och det extremkonservativa och högerextrema katolska Dackeinstitutet.Sedan tidigare hade också Nordisk alternativhöger etablerat sig, i ett försök att lansera en svensk version av alt right-konceptet.Och så Alternativ för Sverige, lett av den tidigare ordföranden för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Gustav Kasselstrand. Efter att Kaselstrand och hans allierade kastades ut ur Sverigedemokraterna har de bidat sin tid och lagt upp en plan för att kunna stjäla så många missnöjda SD-väljare som möjligt.Ett nytt landskap. Och en ny logik.Pärlbandet av grupper kommer att öka konkurrensen inom den högerextrema miljön, och sannolikheten för interna strider om resurser och aktivister ökar.För Sverigedemokraterna innebär det ett nytt läge. Partiets företrädare har föraktfullt kallat Kasselstrands nya parti "Alternativ för sparkade". Och SD har många skäl att vara nöjda med utvecklingen. Alternativ för Sverige kan bli den skyddsvall mot den radikala extremhögern som SD-ledningen saknat. Om man inte gillar SD:s mjukare profil behöver man inte vara med, det är bara att gå med i Alternativ för Sverige.Och för SD-ledningen är det perfekt. Det är bara att peka på sina utmanare och säga; det är inte vi som är extrema, det är de andra.Chansen för Alternativ för Sverige att nå riksdagen i höstens val är minimal. Men det intressanta är inte bara hur många väljare de lockar.Partiet backas upp av nyhetssajten Fria Tider och nazister som inte gillar Nordiska motståndsrörelsen. De kommer säkert att få draghjälp av veckotidningen Nya Tider. Men även i traditionellt SD-lojala kretsar vinner de mark. Samhällsnytt, tidigare Avpixlat, har rapporterat positivt om Kasselstrands projekt. I den största nationalistiska facebook-gruppen Stå upp för Sverige är stödet för SD inte längre självklart.Alternativ för Sverige bryter sig in i SD:s bas.Och utan basen, vad är SD då?Sverigedemokraterna har under många år kunnat flytta sig mot mitten, utan att det kostat dem något. Till och med de grupper som SD stämplat som ideologiska fiender har ändå sett positivt på partiets framfart.Men nu är tongångarna annorlunda. De av SD:s gräsrötter som lever i den högerextrema filterbubblan kommer översköljas av propaganda mot den svikande SD-ledningen.SD-ledningen kan just nu luta sig emot ett stabilt väljarstöd. Men de kan inte längre räkna med en lojal svans på nätet. Det är, om inte en politisk jordbävning, så åtminstone ett skalv som kan få stora politiska följder.I veckan försökte Jimmie Åkesson trolla det politiska samtalet genom att öppna upp för ett samarbete med Stefan Löfven – som pekas ut som landsförrädare av extremhögern. Ett klassiskt SD-drag. När du hamnar i baklås, gör om spelplanen. Medierna hakar på. SD hamnar i fokus. Men frågan är hur lätt den typen av drag kommer att bli framöver.Med en svans som börjar visa missnöje med Sverigedemokraternas mjuka framtoning kan Åkesson mycket väl hamna i kläm mellan dörrarna som står på glänt inom delar av borgerligheten och arga gräsrötter.Och när Jimmie tappar stödet bland basen, måste han vinna tillbaka det genom att attrahera den högljudda nationalistiska svansen. Hur reagerar då de partier som sneglar mot SD som en potentiell samarbetspartner.Under gårdagen avslöjade Dagens Industri att Bert Karlsson med KD-ledningens goda minne bereder mark för ett samarbete mellan KD, SD och Moderaterna – efter en inbjudan av Åkesson.Om det blir ett samarbete eller inte avgörs nu kanske inte bara av hur KD och Moderaternas ser på SD. Utan även hur den missnöjda SD-svansen ser på Åkessons planer.