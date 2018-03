Svenska högerextremister agerade valobservatörer i ryska valet

Rysslands president Vladimir Putin omvaldes på söndagen med stor marginal. Liksom vid tidigare ryska val har europeiska högerextremister agerat valobservatörer. Några som var på plats i Ryssland var de svenska högerextremisterna Vavra Suk och Sanna Hill från Nya Tider.

Vladimir Putin valdes på söndagen om till president efter att han fått ett stöd på 76,7 procent, rapporterar Svenska Dagbladet . Valdeltagandet låg på 67 procent.Genomförandet av valet har fått kritik, bland annat på grund av att Putins största rival Aleksej Navalnyj inte tilläts ställa upp i valet. Den oberoende valobservatörsgruppen Golos har larmat om 859 incidenter och regelbrott under valdagen, och att observatörer hindrats från att utföra sitt jobb, rapporterar AFP. Sveriges utrikesminister Margot Wallström har kritiserat det ryska valet och kallar det i DN för riggat till Putins fördel.Det är inte bara oberoende valobservatörer som Golos och den europeiska organisation OSSE som bevakade valet i Ryssland. Ett utskott i den ryska Duman hade bjudit in europeiska politiker för att legitimera valet. Några som själva uppger att de var på plats som internationella valobservatörer var Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk och redaktören Sanna Hill.Det visar ett Facebookinlägg som Sanna Hill publicerat på sin Facebook. På bilden poserar hon enligt egen uppgift med en parlamentsledamot från det tyska högerpopulistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD. Sanna Hill har nu redigerat inlägget och strukit uppgiften om AfD. Men även i tysk press har det rapporterats att AfD skickat representanter för att bevaka valet.Nya Tider sprider frekvent bilden av Rysslands utsätts för ohederlig bevakning från etablerade medier. På ledarplats i tidningen skriver Vavra Suk om den svenska regeringens oro för att Ryssland ska försöka påverka det svenska valet."Faran för utländsk odemokratisk påverkan är stor, men regeringen tittar åt fel håll."Texten avslutas med:"Man kan hävda att Ryssland och Kina dras med svår korruption och bristande demokrati, men de står i alla fall upp för sina egna folk."Användandet av proryska europeiska högerextremister som valobservatörer i ryska val, för att ge legitimitet, är inte unikt för söndagens presidentval.Vid Moskvas distriktsval förra året uppmärksammades att den dåvarande sverigedemokratiska riksdagsledamoten Pavel Gamov agerat valobservatör. Gamov tvingades lämna partiet efter resan då den högerpopulistiska sajten Nyheter idag rapporterat om att Gamov betett sig olämpligt på resan.Nyheter Idags reporter på plats i Ryssland skrev senare positivt om det ryska valsystemet som uppgavs vara transparent och mer "raffinerat än det svenska".2014 var flera europeiska högerextremister och högerpopulister på plats i Krim för att agera valobservatörer under den kritiserade folkomröstningen där. Folkomröstningen bojkottades av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eftersom den stred mot Ukrainas konstitution.Expo har försökt nå Vavra Suk för en kommentar, men inte lyckats att nå honom.