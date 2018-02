"Var skickar vi tårtan" - bränder på flyktingboenden hyllas på sociala medier

Hatet på nätet. Efter de uppmärksammade bränderna mot flyktingboenden sprids hatet på nätet. På stängda Facebookgrupper hyllas bränderna.

, skriver en medlem i Facebookgruppen "Medborgarna för Sverige" om de bränder som skett på flyktingboenden de senaste dagarna.skriver en annan i gruppen "Rätta till dagens Sverige".Det handlar om tre misstänkta mordbränder mot olika former av flyktingboenden under tre nätter på raken. Händelserna har fått många att reagera. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) vill till exempel att händelserna utreds som terroristbrott och föreslår utökade resurser till Säpo och polisen.Två av boendena som drabbats är under byggnation och tänkta för nyanlända, i Nacka och Åkersberga. Det tredje branden skedde i ett HVB-hem i Hallstahammar. Först var uppgifterna att någon kastat in ett föremål som startade branden i HVB-hemmet, de uppgifterna har sedan ändrats och branden tros nu ha startat inne i boendet. Rubriceringen mordbrand står dock kvar för stunden.Vi har undersökt reaktionerna bland högerextrema organisationer och Facebookgrupper där rasism och hat ofta sprids. Bland de högerextrema organisationerna har bränderna mötts med tystnad. Men i stängda Facebookgrupper som "Vi som tror på Sverigedemokraterna, "Vi som vill ha en ansvarsfull invandrings/flykting politik", "Rätta till dagens Sverige", Medborgarna för Sverige", "Bevara Sverige" och "Stoppa islam" har medlemmar reagerat.I kommentarerna varvas anklagelser om att det är regeringens migrationspolitik som bär ansvaret för bränderna med spekulationer om att det är boende själva som tänt på - trots att ingen ännu flyttat i de planerade boendena i Nacka och Åkersberga. Men det förekommer även kommentarer där bränderna ses som något positivt.skriver en annan medlem i gruppen "Vi som tror på Sverigedemokraterna".ochskriver andra personer i samma grupp.I de andra grupperna Expo tittat på är tongångarna liknande. I ett inlägg ställs frågan: "Har inbördeskriget börjar?" Svaret blir