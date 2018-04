Vi glömde den viktigaste läxan

Publicerad 2018-04-06

Ett år efter terrordådet står vi fortfarande utan svar på radikalislamisternas grundläggande strategi. De vill splittra vårt samhälle och så misstro. Ändå pratar politikerna bara om säkerhet.

Det kunde ha varit mitt barn, eller ditt. För Akilov spelade inte offrens namn, deras religiösa tillhörighet, etnicitet eller hudfärg någon roll. Det var ingenting han kunde förhålla sig till när lastbilen dundrade fram över Drottninggatan i Stockholm. I radikalislamismens värld är det aldrig det viktiga.



Det handlar om reaktionerna. Hur samhället agerar när det som inte får hända ändå sker. Radikalismalismen vill att du ska se en potentiell Akilov i varje muslim du möter. De vill att du ska känna rädsla, oro, hat och se radikala islamister som representativa för varje muslim du träffar.



Vill att muslimer ska känna sig övergivna

Och extremhögern spelar dem rakt i händerna. De är den politiska kraft i vårt samhälle som bekräftar radikalislamismens världsbild om ett krig mellan islam och väst. De gör det radikalislamisterna så innerligt eftersträvar - jämställer deras ideologi med islam.



Radikalislamismen är medvetna om att detta leder till repression mot muslimer i väst. Det är inget de vill undvika. Tvärtom passar de fördomsfulla tongångarna i debatten om böneutrop, slöja och moskébyggen radikalislamisternas agenda.



De vill att muslimer ska känna sig exkluderade, hatade och övergivna av samhället. För när muslimer sen söker sätt att kanalisera sin ilska, då räknar radikalislamismen med att kunna vara där, för att värva nya rekryter.



Medveten strategi

Det är faktiskt så radikalislamisternas tänker. På riktigt. I verket The call for global islamic resistance skriver ideologen Abu Musab al Suri, att "känslan av att vara under attack, stärker motståndets (radikalislamismens) legitimet".



Därför räcker det inte med att enbart prata om den fysiska säkerheten, hur vi skyddar oss från att attacker kan genomföras på liknande sätt eller hur vi kan förbättra underrättelseverksamheten. Det är förstås viktigt att vi gör det också. Men den viktigaste läxan handlar om att inte spela med i radikalislamisternas spel.



Det handlar om att hålla ihop. Alla vi som bor i Sverige, oavsett bakgrund är hotade av radikalislamismen och dess terror. Vi behöver bemöta detta samhällsproblem tillsammans med förståelse för varandra. Men för att det ska gå måste vi ha en politik som utgår ifrån att vårt pluralistiska samhälle inte har något alternativ. Vi behöver ha en politik som inte ställer människor mot varandra, som inte vänder kappan efter vinden och faller för trycket från extremhögern.



Om vi inte lyckas så är det till slut radikalislamisterna som får som de vill.