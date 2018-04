Zuckerberg kom lindrigt undan i kongressen

Publicerad 2018-04-13

Utfrågningarna i den amerikanska kongressen om Facebooks datahantering blev inte så svettiga för VD:n Mark Zuckerberg som han troligtvis befarat. Åt de mest brännande frågorna kring den sociala mediejättens ansvar för hur högerextrema intressen utnyttjat plattformen ägnades minst tid.

I skuggan av den växande Cambridge Analytica-härvan har Facebooks grundare, vd och styrelseordförande Mark Zuckerberg under två dagar i rad vittnat inför den amerikanska kongressens båda kammare. Lagstiftare från USA:s två stora politiska partier ägnade åtskilliga timmar åt att fråga ut it-miljardären om hur Facebook hanterar sina användares data, och vad bolaget tänker göra för att förhindra framtida skandaler.



Stundtals blev det pinsamt uppenbart att politikerna inte läst på ordentligt innan utfrågningen. Och det är lätt att fastna för det komiska i hur den i genomsnitt äldsta kongressen någonsin kämpade med att sätta sig i de tekniska aspekterna av Facebooks verksamhet och ställa det 33-årige it-geniet mot väggen.



Zuckerberg fick visserligen också ett par tuffare frågor från vissa lagstiftare, men tyvärr hade utfrågningen mest karaktären av att vara ett spel för gallerierna. Facebook-grundaren verkade inte nämnvärt berörd av "grillningen". Kanske för att han vet att många av de politiker som under dagarna hötte med sina pekfingrar åt Zuckerberg trots allt har tagit emot stora summor pengar av bolagets lobbyister. Lagstiftarnas stundtals skarpt formulerade frågor möttes av undvikande, på förhand inövade svar. Och så gick man vidare.



Och de frågor som kanske var mest brännande ägnades det minst tid åt. Senatorn Maria Cantwell var den enda som frågade Zuckerberg vad han vet om rollen som datautvinningsbolaget Palantir – som grundades och styrs av den högerradikala miljardären Peter Thiel, som också sitter i Facebooks styrelse – spelade i Cambridge-skandalen. Visselblåsaren Chris Wylie har berättat att anställda på Palantir informellt samarbetade med Cambridge kring den stulna Facebook-data som firman sedan använde för att hjälpa Trump till makten. Thiel är en av Trumps allierade och var en av hans viktigaste finansiärer under presidentvalet.



Zuckerberg nekade all kännedom om Palantirs samröre med Cambridge och gav ingen indikation på att han ser Thiels plats i Facebooks styrelse som ett problem.



En annan allvarlig fråga, som endast fick några minuters tid av de tio timmar som utfrågningarna varade, gäller Facebooks roll i den pågående etniska rensningen på den muslimska Rohingya-minoriteten i Myanmar. FN har tidigare i år konstaterat att it-jätten har spelat en "avgörande roll" i att möjliggöra de brott mot mänskligheten som har dokumenterats i landet, och att Facebook "har blivit ett odjur" i sammanhanget.



Med hänvisning till detta krävde senatorn Patrick Leahy svar på varför Facebook har varit så behjälpiga med att sprida våldsam och hatisk retorik i det landet. Mark Zuckerberg gav ett par exempel på hur hans företag "jobbar på" att bli bättre på att blockera hatretorik från sitt system i Myanmar, men ingen förklaring till varför detta ska åtgärdas först nu, efter flera år av brutala våldsamheter i landet och upprepade påpekanden från människorättsgrupper. Efter en kort ordväxling återgick utfrågningen till att handla om mer förutsägbara ämnen.



Efter de två dagarnas utfrågningar av Mark Zuckerberg steg Facebooks aktievärde markant. Han anses av pr-experter ha gjort bra ifrån sig. Men vad gäller it-jättens ansvar för sin negativa roll i några av vår tids allvarligaste kriser vet vi föga mer än för några dagar sedan.



Hela historien om Cambridge Analytica kan du läsa i det senaste numret av Expo som finns ute nu. Där kan vi berätta om hur bolaget kom till, om de högerextrema krafter som står bakom det, och hur familjen Mercer använde sig av Donald Trump och big data för att rita om västvärldens politiska karta.