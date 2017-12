Digital islamism – mannen som moderniserade hatet

Publicerad 2017-12-21

Långläsning från tidskriften. Anwar al-Awlakis predikningar är en inkörs­port till jihadism. Men hans försvarare hävdar att han till en början inte alls försvarade våldet. Bilan Osman gräver i historien om "internets Usama bin Ladin". (Från Expo #2-2017)

Klockan var strax före tio på förmiddagen lokal tid när en amerikansk missil slog ner i ett område i sydöstra Jemen. Måltavlan var Anwar al-Awlaki. En amerikansk-jemenitisk propagandist som dubbats till "internets bin Ladin".



För första gången sedan 1800-talets inbördeskrig hade den amerikanska regeringen beordrats att döda en av sina egna medborgare. Angreppet hösten 2011 väckte kritik, och den amerikanska regeringen anklagades för att agera rättsosäkert.



När al-Awlakis sextonårige son två veckor senare i ännu en drönarattack dödades medan han åt middag på en restaurang blev kritiken än mer intensiv.



Den dåvarande amerikanska presidenten Barack Obama såg däremot al-Awlakis död som en delseger. "En milstolpe i kampen mot al-Qaida", beskrev han det som i ett tal några timmar efter attacken mot al-Awlaki.



Sex år har gått sedan dess. Jihadismen i allmänhet, och al-Qaida i synnerhet tycks inte ha tagit särskilt stor skada. Predikantens ikonstatus lever vidare. På Google Play finns idag en app tillgänglig att ladda ner för den som vill lyssna på hans föreläsningar. Appen har laddats ner tusentals gånger.



Minnet av Awlaki lever kvar. Vissa beskriver honom som en i början blyg, vältalig man som roade moskébesökarna med populärkulturella referenser i sina predikningar. Men så kom 11 september-attacken och han radikaliserades.



Andra beskriver al-Awlaki som en tickande bomb. En imam med brist på gedigen religiös utbildning, och som redan på 90-talet kom i kontakt med jihadismen.



Så vem var egentligen Anwar al-Awlaki?



Som barn i en privilegierad familj med bakgrund i Jemen, fick han en välbeställd uppväxt i den amerikanska delstaten New Mexico. När har var sju år flyttade familjen tillbaka till Jemen. Fadern Nasser al-Awlaki ville fullfölja sin politiska karriär. Strax därpå blev han landets jordbruksminister.



Anwar al-Awlaki återvände till USA, men berättelserna om hans tid efter återkomsten går isär. Det man vet är att han i början på 1990-talet bestämde sig för att resa till Afghanistan. Sovjet hade vid tidpunkten lämnat landet, men striderna mellan den sovjettrogna regeringen och islamistiska krigare var intensiv.



Många år senare, i al-Qaidas tidskrift Inspire – som Awlaki hjälpte till att lansera – berättade han om vad som fick honom att ge sig av.



"Invasionen av Kuwait ägde rum följt av Gulfkriget. Det var då jag började ta min religion på större allvar och jag tog steget att resa till Afghanistan för att strida", berättar han.



Men efter bara några veckor i det krigshärjade Afghanistan återvände han ännu en gång till sitt hemland. Han ville avsluta sina studier.



Enligt skolkamraterna på universitetet hade al-Awlaki förändrats under resan till Afghanistan.



Klädstilen var ny, så också hans förhållande till radikal­islamismen. Ibland citerade han Abdullah Yusuf Azzam, mannen som kallas för den moderna jihadismens stamfader.



al-Awlaki placerades tidigt under den amerikanska säkerhetstjänstens lupp. På 1990-talet granskades han för sin roll i en välgörenhetsorganisation som misstänktes ha ägnat sig åt terrorfinansiering. Men FBI kunde inte styrka misstankarna och al-Awlaki åtalades aldrig.



Efter 11 september-attackerna blev predikanten intressant för säkerhetstjänsten igen. Den här gången för hans kopplingar till Nawaf al-Hazmi och Khalid al-Mihdhar, två av al-Qaidas flygplanskapare.



I mitten av 1990-talet hade al-Awlaki tagit jobbet som imam på Masjid Ar-Ribat al-Islami, i Kalifornien. I tidskriften Inspire berättade Awlaki om grundandet av moskén.



"San Diegos huvudmoské är Abu Bakr Masjid, eller San Diego islamiska center. Men, en grupp studenter från Saudiarabien och Gulfstaterna var inte nöjda med hur moskén sköttes. De uppfattade moskén vara för liberal, så de grundade en ny, Masjid Ar-Ribat. Jag blev inbjuden till att vara dess imam."



Som imam vid den nya moskén kom al-Awlaki i kontakt med al-Hazmi och al-Mihdhar. Enligt uppgifter besökte de al-Awlaki i moskén, deltog i föreläsningar och hade möten bakom stängda dörrar. När al-Awlaki senare flyttade till Virginia, ska al-Hazmi också setts till där.



Inte heller misstankarna om al-Awlakis eventuella roll i 11 september-attacken kunde styrkas. Kontakterna han hade med gärningsmännen kunde mycket väl vara slumpartade. Med facit i hand har frågor dock väckts om säkerhetstjänsten kan ha missat något.



Berättelsen om al-Awlaki som en moderat imam som först efter attacken uppvisade våldstendenser stämmer i stora drag. Inte mycket tyder på att al-Awlaki dessför­innan uppmuntrade till våld. I offentliga, såväl som ­privata, uttalanden fördömde han attacken. Men ofta genom att samtidigt kritisera den amerikanska utrikes­politiken. 11 september-attentatet kallade han en "attack på amerikansk utrikespolitik".



al-Awlakis avståndstagande från jihadisternas våld i USA, och USA:s våld i Irak, gick hem hos många. Inte minst amerikaner med bakgrund i Mellanöstern.



"Det faktum att USA har administrerat dödsfall och mord på över en miljon civila i Irak, rättfärdigar inte dödandet av en enda civil i New York eller Washington", deklarerade han under en predikan någon månad efter terrorattacken.



Därför figurerade mannen som senare skulle bli symbolen för västerländsk jihadism i flertalet intervjuer och tillställningar under den här tidsperioden. Kort efter 11 september-dåden bjöds han in till Pentagon för en lunch. Arrangemanget var ett försök från den amerikanska staten att sträcka ut en hand till det muslimsk-amerikanska civilsamhället.



Men berättelsen om al-Awlaki som en, till en början, moderat imam är samtidigt problematisk. Bara några dagar efter attacken spred han den populära och antisemitiska konspirationsteorin om att judar låg bakom attacken, genom en text som publicerades på den islamiska sajten IslamOnline.



Enligt terroranalytikern J. M. Berger refererade al-Awlaki vid flera predikningar innan 11 september till den tidigare presidenten Nixons antisemitiskt präglade tal och uttalanden.



Några månader innan attacken spelade han in en på den tiden unik föreläsningsserie. The Lives of the Prophets är den första i sitt slag som producerats på engelska. Serien är en genomgång av religionshistoriskt viktiga händelser och berättelser om profeter inom islam.



I en av föreläsningarna menade al-Awlaki att judar är "de som planerar och leder kriget mot muslimer". Och att "de [judar] stöttade munafiqin [hycklarna] under profeten Mohammeds tid, och det är de som stöttar dem idag".



Utredningarna mot al-Awlaki efter 11 september-attacken gav aldrig tillräckligt med bevis för att knyta honom till den. Men övervakningen av honom ska, enligt säkerhetstjänsterna, ha avslöjat predikantens påstådda besök hos prostituerade. Övervakningen, och anklagelserna, tog hårt. I en föreläsning menade han att "detta inte är ett krig mot terror. Det är ett krig mot islam".



Några månader senare avsade han sig sin post som imam och flyttade till London.



Från sin nya moské i östra London beskrev han hur "judar och kristna aldrig kommer att bli nöjda, förrän ni blir som dem". Åren som följde genomsyrades hans föreläsningar av budskap om jihad som "varje muslims skyldighet".



När al-Awlaki sedermera flyttade tillbaka till Jemen tätnade kontakterna med jihadismen. 2006 arresterades han för sin roll i kidnappningen av en shiamuslimsk tonåring. Strax efter att han lämnade fängelset svor han lojalitet till al-Qaida och blev en fullfjädrad radikalislamist.



al-Awlaki hann dö innan Islamiska staten blev den terrororganisation vi känner till idag. Men hans förmåga att göra radikalislamismen begriplig för en västerländsk publik har satt avtryck. Med en hemsida, en internet­baserad tidskrift och en charmig engelska blev predikanten en pionjär. Hans propaganda blev riktmärket varje framgångsrik jihadistorganisation i modern tid tvingats förhålla sig till.



Listan på terrorister och IS-resenärer som genom åren tillhört predikantens skara av fans kan göras lång. Bland de hundratals resenärerna från Sverige har flera visat sympatier för al-Awlaki. Michael Skråmo, en IS-anhängare med rötter i Göteborg publicerade flera år innan han anslöt sig en video på sin blogg.



"Asså man är ju sämst på att uppdatera [bloggen] skall bättra mig InshaAllah gör duaa! lite Anwar videos underbart att få se hans face när han snackar." skriver han.



Oavsett hur al-Awlakis radikalisering gick till så fortsätter hans arv att influera dagens jihadister. Inte minst är hans öde en påminnelse om att flygräder dessvärre inte dödar en totalitär ideologi.