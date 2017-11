Dynamittillslaget i Göteborg - misstänkta försatta på fri fot

Samtliga tre personer som suttit häktade misstänkta för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, efter att stora mängder dynamit påträffats i en lägenhet, har försatts på fri fot. Enligt åklagaren har ingen av dem avskrivits från utredningen. En av de misstänkta har ett förflutet i såväl nazistiska Nordiska motståndsrörelsen som Soldiers of Odin.

Det var den 2 november som de tre männen greps och sedan häktades. Enligt vad som framkommit ska de tre ha befunnit sig i en lägenhet i Västra Frölunda där vapen, droger och flera kilo sprängmedel hittades vid en husrannsakan.Det är riksenheten för säkerhetsmål, som leder samtliga mål och ärenden som handläggs vid säkerhetspolisen, som utreder händelsen.De tre misstänkta är 26, 31 och 48 år. Lägenhetsinnehavaren är 48-åringen och 31-åringen ska vara en släktning till honom.Samtliga tre häktades på sannolika skäl för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, alternativt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt grovt vapenbrott. Enligt försvaret ska 26- och 31-åringen endast befunnit sig i lägenheten eftersom de var där på besök.Hovrätten gjorde den 9 november bedömningen att det inte fanns sannolika skäl mot 26-åringen och släppte honom. Utifrån det ansåg åklagaren att det inte fanns mer på 31-åringen och satte även honom på fri fot. 48-åringens häktning hävdes först den 17 november.– Han var häktad på grund av risken att förstöra utredningen och den risken finns inte längre kvar, så därför släpptes han. Men utredningen fortsätter, säger åklagare Eva Maria Häggkvist.– Ja, det är inte nedlagt på någon av dem. Men misstankarna är naturligtvis starkare mot han som suttit häktad längst, mycket starkare, där är det sannolika skäl, säger Eva Maria Häggkvist.Som Expo tidigare har berättat så medverkade 48-åringen på en demonstration som nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, höll 2009. Men han har även haft kopplingar till Soldiers of Odin. I mars 2016 var han administratör i Göteborgsavdelningens slutna Facebookgrupp och deltog vid åtminstone en aktivitet. Gruppen lade verksamheten på is kort därpå.48-åringen har via sin advokat bekräftat hans tidigare kopplingar till NMR och Soldiers of Odin.Han har efter det uttryckt sig hotfullt på sociala medier.I somras rasade 48-åringen i en stor Facebookgrupp mot "sionister och globalister", och kallade demHan avslutade inlägget med:Han har även i samma Facebookgrupp skrivit:för att sedan tillägga– Vad jag kan säga är: inte före nyår. Vi har saker på utredning och analys och det kan ta tid, säger Eva Maria Häggkvist.Målet kopplas inte enligt Eva Maria Häggkvist på något sätt samman med sprängdåden i Göteborg 2016-2017, som tre personer med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen tidigare i år dömdes för.