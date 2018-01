"Rakhmat Akilov erkänner terroristbrott"

Publicerad 2018-01-30

Rakhmat Akilov, som greps för lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm 7 april 2017, erkänner mord och terroristbrott. Det uppgav hans advokat på tisdagen, efter att åtalet mot Akilov offentliggjorts.

Det är ett angrepp riktat mot det vi alla tror och står för - ett öppet och samtidigt ett tryggt samhälle, sade åklagare Hans Irhman på en presskonferens där åtalet presenterades.



Rakhmat Akilov åtalas bland annat för terroristbrott, och åklagaren sa att målet är att han aldrig mer ska röra sig fritt i samhället.



Det är en omfattande förundersökning som ligger bakom åtalet. Den största utmaningen har varit att identifiera alla som utsatts för brott under Rakhmat Akilov färd med lastbilen på Drottninggatan i centrala Stockholm.



Enligt Hans Irhman var dådet fredagen den 7 april förra året planerat. Innan dådet hade Rakhmat Akilov vid åtminstone två fredagar rekognoserat området. Han har även gjort sökningar på internet på gayklubbar och Waxholmsbåtarna - vilket Hans Irhman tror kan ha varit alternativa måltavlor.



Rakhmat Akilov har via internet haft kontakter med personer i olika länder. Dessa har på grund av anonyma alias inte kunnat identifieras. Därmed har inte heller några frihetsberövanden utomlands kunnat göras.



I åtalet står:



"Rakhmat Akilov har med början den 16 januari 2017 fram till att terroristbrottet har fullbordats den 7 april 2017, i Stockholmsområdet, i ett flertal chattkonversationer med andra personer erbjudit sig eller åtagit sig att utföra ett terroristbrott i Stockholm för Islamiska Statens (IS) räkning."



Enligt förundersökningen radikaliserades inte Rakhmat Akilov i direkt anslutning till dådet, utan det verkar ha varit en längre process. En resa till Turkiet tros möjligen även varit ett misslyckat försök till att ansluta till IS i Irak eller Syren.



Rakhmat Akilov motiv ska ha varit att straffa Sverige, för att vi deltar i kampen mot terrororganisationen IS.



På tisdagseftermiddagen höll Akilovs advokat Johan Eriksson en pressträff, där han bekräftade att Akilov erkänner brott, men motsätter sig livstidsstraff.