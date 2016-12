Nazister och Trump talar samma språk

Nordiska motståndsrörelsen samlade fler än någonsin tidigare. Men den stora segern ligger i att de nu kan klä sin antisemitism i samma retorik som gjorde Donald Trump till USA:s president.

Lördagens nazistdemonstration lockade runt 600 personer. Utifrån Nordiska motståndsrörelsens perspektiv är det en framgång. Organisationen har aldrig tidigare lyckats samla lika många. Uppenbarligen har försöket att vara mer inbjudande mot resten av extremhögern lyckats. Kanske är det ett tecken i tiden att även den mest fanatiska och öppet antisemitiska organisationen har vind i seglen.Men i ett större perspektiv så är Nordiska motståndsrörelsen en marginaliserad rörelse. Den revolution de skanderar och drömmer om ligger långt borta. Och den kommer knappast närmare för att de lockar några ytterligare hundra personer till sin manifestation.Det finns dock en avgörande skillnad med dagens demonstration. Den handlar inte om hur många de var, utan vad de sa.Donald Trumps valseger har tagits emot som en seger bland Europas extremhöger. Under dagens tal var Nordiska motståndsrörelsens representanter försiktiga med att helt omfamna den nyvalde presidenten. Hans seger beskrevs istället som ett tecken på att revolutionen är nära. Trumps framgångar erbjuder dock en unik möjlighet för nazister att kroka tag i en framgångsrik politisk retorik.Nazister och andra antisemiter brukar sällan tala klarspråk när de snurrar in sig i antisemitiska konspirationsteorier. Istället för att säga judar, säger de "sionister", "internationalister" eller något annat kodord. Den senaste trenden är "globalister". Ett ord som också förekommit frekvent i Donald Trumps valkampanj,I Trump-kampanjens sista video angreps "a global power structure" och "global special interests". Filmen illustrerade detta med bilder bland annat på finansmannen George Soros, Janet Yellen, ordförande i USA:s centralbank och Lloyd Blankfein, vd för investmentbolaget Goldman Sachs. Alla tre är judar och centralfigurer i antisemitisk propaganda.Fredrik Vejdeland, "politisk strateg" i Nordiska motståndsrörelsen, rasade även han mot "globalister" i sitt tal. Och precis som i Trumps kampanjfilm pekades just George Soros, Janet Yellen och Lloyd Blankfein ut som fiender. Så låter det idag. När nazister samlas för att hetsa mot minoriteter och sprida sitt hat så ekar inte längre orden tomma. De använder delvis samma språk som gjorde Donald Trump till världens mäktigaste man. Däri ligger nazisternas framgång.Antisemitismen är inte längre ett hinder, det kan tvärtom vara vägen mot ett ökat stöd.