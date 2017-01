På fredagen svärs Donald Trump in som USA:s 45:e president. Kontroverserna kring Trumps nomineringar till de olika ämbetena har varit många. Expo har tittat närmare på hans team och listat några av de personer i hans kommande administration som har stått för rasism, islamofobi, homofobi och intolerans.

Steve Bannon – chefstrateg

Jeff Session – justitieminister

Michael T. Flynn – nationell säkerhetsrådgivare

Ben Carsson – bostads- och stadsplaneringsminister

Mike Pompeo – chef för underrättelsemyndigheten CIA

Tom Price – hälsominister

Betsy Devos – utbildningsminister

John Kelly – Minister för inrikes säkerhet

Rick Perry – energiminister

Scott Pruitt – chef för den federala miljöskyddsmyndigheten

Steve Bannon är den tidigare VD:n på Breitbart News, vars publicistiska strategi enligt Southern Poverty Law Center (SPLC) gjort nyhetssajten till en medial arm för den amerikanska extremhögern. Breitbart har bland annat publicerat artiklar som framhäver rasistiska stereotyper och ämnen som "svartas kriminalitet mot vita" och "våldtäktskulturen inom islam".Steve Bannon har själv stoltserat med att Breitbarn News var plattformen för den amerikanska alternativ högern (Alt-right) som enligt SPLC är ett begrepp för att ompaketera den vita nationalismen i USA. Flera människorättsorganisationer har kraftigt motsatt sig utnämningen av Steve Bannon. Judiska organisationer har reagerat med oro och menar att utnämningen av Steve Bannon möjliggör att antisemitismen och andra hatläror kan växa i landet.Samtidigt hyllar ledare inom den amerikanska extremhögern och vitmakt miljön utnämningen av Steve Bannon till rådgivare. Ken Reed ledare för det nynazistiska Aryan Renaissance Society postade ett nyhetsbrev om utnämningen på Facebook med kommentaren: pojkar och flickor, kan ni stava till SEGER? Richard Spencer, en vit nationalist som leder tankesmedjan National Policy Institute, uttryckte på Twitter i samband med utnämningen glädje över att Steve Bannon fått den "bästa" positionen i Vita huset.Stormfront, det äldsta nynazistiska forumet på internet, överöstes av positiva inlägg om utnämningen av Steve Bannon. Bland kommentarer kunde man läsa "Steve Bannon: rasist, anti-homo, anti immigrant, anti-jude, anti-etablissemang. […] Mannen som kommer ha Trumps öron mer än någon annan. Att vara anti-jude är inte olagligt. Ingenting som ni stinkande judar kan göra för att hålla honom borta"Jeff Session, senator från Alabama, var en av Donald Trumps närmaste rådgivare under presidentvalskampanjen. Han har enligt SPLC långtgående kontakter med islamofobiska och xenofobiska extremistgrupper. Jeff Sesion har fungerat som bro mellan de grupperna och kongressen.Jeff Sesion är en regelbunden deltagare i events som anordnas av FAIR, Federation for American Immigration Reform, som 2007 klassificerades av SPLC som en hatgrupp. FAIR, som grundades av högerextremisten John Tanton, har som enda fråga att stoppa invandringen till USA (eller kraftigt minska den). Tanton skrev 1993; "Jag har kommit till insikt att det som krävs för att det europeiskt-amerikanska samhället ska överleva är en europeisk-amerikansk majoritet, en tydlig majoritet.Jeff Session har även uttryckt stöd för Center for Immigration Studies (CIS), som är en tankesmedja för anti-immigrant rörelsen i USA. Jeff Session deltog i paneldiskussioner som anordnades av CIS 2006 och 2013.2014 tilldelades Jeff Session "Daring the Oddds: Annie Taylor" priset av David Horowitz Freedom Center, som drivs av den kända islamofoben David Horowitz. David Horowitz har bland annat påstått att alla stora muslimska organisationer i USA är kopplade till det Muslimska brödraskapet, samt att 80 procent av alla moskéer sprider hat mot judar och amerikaner. I sitt tacktal under prisceremonin, sa Jeff Session att han "sett flera stora människor få samma pris". Bland tidigare pristagare finns bland annat Pamela Geller, som är en av de mest extrema antimuslimska aktivisterna i USA.2015 tilldelades Jeff Session ytterligare ett pris (Keeper of the Flame Award) av en islamofobisk hatgrupp, Center for Security Policy (CSP). Organisationen grundades av den islamofobiske konspirationsteoretikern Frank Gaffney. Han har bland annat hävdat att det Muslimska brödraskapet har infiltrerat den amerikanska regeringen. CSP kräver ett totalt stopp för muslimsk immigration till USA.Michael Flynn är en pensionerad general i USAs armé som gjort sig känd för ett antal grovt islamofobiska uttalanden. Han har bland annat beskrivit islam som en cancer som gömmer sig bakom en fasad av att vara en religion. Har även skrivit på Twitter att rädsla för muslimer är rationellt samt upmanat arabiska och persiska ledare via Twitter att kliva fram och förklara sin islamiska ideologi som sjuk och i behov av hjälp.Michael Flynn anslöt sig även till ACT for America som allmänt ses som den största anti-muslimska gräsrotsrörelsen i USA. Han fick rollen som en rådgivare till organisationens styrelse. Lokala ACT-avdelningar har hjälpt Michael Flynn att marknadsföra hans bok "The field of fight: How we can win the Global war against radical Islam and its allies" (St. Martin's Press, 2016).Neurokirurgen Ben Carsson var motkandidat till Donald Trump i det republikanska valet av presidentkandidat. Ben Carsson har fällt en rad islamofobiska och homofobiska uttalanden. Han har bland annat jämfört syriska flyktingar med rabiessmittade hundar och sagt att förhindrande av vidarebosättningar av syriska flyktingar i USA inte innebär att USA saknar medlidande: "Om det finns en rabiessmittad hund i ditt grannskap så kommer du förmodligen inte att anta något gott om den hunden. Det innebär inte att du hatar alla hundar, utan att du använder ditt intellekt".Ben Carsson har även enligt American Civil Liberties Union beskrivit islam som omöjlig att sammanföra med konstitutionen och amerikanska värderingar. Han har beskrivit rasism som någonting som i huvudsak tillhör gårdagen. Har tidigare även uttryckt att homosexualitet är ett livsval. Han vill förbjuda abort, även vid incest och våldtäkt, samt jämfört kvinnor som vill göra abort med slavägare.Den starkt konservative Tea Party-republikanen Mike Pompeo har en lång historia av nedsättande islamofobisk retorik. Har sagt att muslimer som inte fördömer terrorism är "potentiella medlöpare i dessa handlingar och desto viktigare, medlöpare till handlingarna som kan komma att ske i framtiden."Mike Pompeo var även än av talarna på konferensen Defeat Jihad Summit, som anordnades av den anti-muslimska hatgruppen Center for Security Policy (CSP). Bland de närvarande fanns den holländske PVV-partiledaren och islamofoben Geert Wilders samt den pensionerade generalen William Jerrt Boykin, som har sagt att islam inte ska omfattas av det första tillägget till konstitutionen (First Amendment) som säkerställer bland annat religionsfriheten i USA. Konferensen uppmärksammades bland annat av sajten Breitbart News.Mike Pompeo motsätter sig enligt American Civil Liberties Union samkönade äktenskap och har röstat för lagförslag som försvårat insamling av pengar till Planned Parenthood, som driver kliniker där man bland annat erbjuder abort, preventivmedel och annan service som rör sexuell hälsa.Utnämningen av läkaren Tom Price till hälsominister har bemöts med stor oro av många människorättsorganisationer. Tom Prices historia som politiker har enligt SPLC kantats av ett arbete för att inskränka HBTQ-rättigheter.Tom Price är motståndare till samkönade äktenskap. Han har även röstat för ett förslag som skulle avverka Dont ask, don´t tell-policyn, som har möjliggjort att HBTQ personer kan tjänstgöra i USA:s militär. Tom Price har även röstat mot lagförslag som syftar till att bekämpa hatbrott och mot en version av The Employment Non-Discrimination Act, en statlig lag som skulle förbjuda diskriminering vid anställning och uppsägning av människor på grund av deras sexuella läggning och könsidentitet i företag med mer än femton anställda.Samtidigt har Tom Price under sin tid som politiker konsekvent kämpat mot statliga subventioner till hälsoprogram som omfattar abort. Han har röstat nej till att förnya Violence Against Women Act som syftar till att bekämpa våld mot kvinnor och har röstat mot att införa fyra veckors betald föräldraledighet för statligt anställda.Tom Price har tidigare även varit medlem i den ultra konservativa och libertarianska föreningen för amerikanska läkare och kirurger –Association of American Physicians and Surgeons (AAPS). AAPS övertygelser står ofta i strid med den moderna forskningen om hälsa. Föreningen har enligt SPLC bland annat publicerat pseudovetenskapliga rapporter, som att HIV inte kan leda till AIDS, att abort orsakar bröstcancer och att vaccinering orsakar autism.Den starkt religiösa affärskvinnan Betsy Devos har enligt American Civil Liberties Union en historia av att stödja organisationer som motsätter sig kvinnors reproduktiva rättigheter samt organisationer som motsätter sig lika rättigheter för HBTQ-personer. Hon är grundare av DeVos Center for Religion and Society som enligt ACLU finansierar forskning och publikationer som motsätter sig samkönade äktenskap och HBTQ-rättigheter.Betsy Devos har även enligt ACLU finansiellt hjälpt ett antal organisationer som motsätter sig jämlikhet för HBTQ-personer. Bland annat:- Center for Military Readiness, som motsätter sig att HBTQ personer kan tjänstgöra i USA:s armé.- The Family Research Council som bland annat genom lobbying arbetar mot samkönade äktenskap och rätten för HBTQ-personer att adoptera barn.- Towards Tradition, vars grundare under "aids-krisen" argumenterade för att det var "galenskaper" att homosexuella inte sattes i karantän.Den tidigare armé generalen John Kelly har bland annat kritiserats av Amnesty International för den inhumana och osäkra behandlingen av fångar på Guantanamo Bay-fängelset under hans tid som befäl där.John Kelly har försvarat användandet av förhörsmetoder som skendränkning och "närings-lavemang". Han avfärdar samtidigt människorättsorganisationers kritik mot denna form av förhörsmetoder som "dåraktighet". Enligt American Civil Liberties Union stödjer John Kelly att terrormisstänkta kan hållas fängslade utan rättegång. Han har även vittnat till stöd för en amerikansk officer som urinerande på en död taliban.Kelly motsätter sig sig integrationen av kvinnor i stridande militära förband, med motiveringen att det leder till en lägre standard.Tidigare guvernören i Texas Rick Perry är ytterliga en person i Donald Trumps administration som gjort homofobiska uttalanden. Rick Perry har enligt American Civil Liberites Union bland att beskrivit homosexualitet som ett livsval och liknat det vid alkoholism. Han har även motsatt sig att Boy Scouts of America (amerikanska pojkscouter) tillåter homosexuella medlemmar. Han menade att organisationen skulle klara sig bättre utan homosexuella ledare.Rick Perry stödjer "förstärkta förhörsmetoder" så som skendränkning. Han har även blivit hårt kritiserad för att hans familjestuga tidigare kallades "Niggerhead". Rick Perry förespråkar att arbetslösa och andra som söker ekonomiskt stöd av det offentliga försäkringssystemet ska testas för användning av narkotika. Han har även röstat för lagförslag om att förbjuda samkönade äktenskap.Scott Pruitt är en uttalad motståndare till den moderna klimatforskningen. Han har bland annat sagt att debatten om att människans aktiviteter bidrar till den globala uppvärmningen är klar.Enligt American Civil Liberties Union har Scott Pruitt uttryckt stöd för ett antal lagförslag som på olika sätt inskränker i HBTQ-personers rättigheter, bland annat Oklahomas förbud mot samkönade äktenskap. Har förespråkat att homosexuella inte ska omfattas av "The Equal Protection Clause" vilket är ett tillägg i den amerikanska konstitutionen som säkerställer att landets lagar skyddar alla medborgare. Scott Pruitt är personen bakom Oklahoma Religious Freedom Act som möjliggör att religiösa organisationer har rätt att ha diskriminerande regelverk för HBTQ-personer.