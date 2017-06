Misstänkt terrordåd i London - Skrek "jag vill döda muslimer" enligt vittnen

Attacken utanför en moské i London utreds som ett möjligt terrordåd. En man dog när en bil körde in i en folkmassa av personer som just avslutat midnattsbönen. Åtta skadades. Föraren av bilen ska enligt vittne ha skrikit "jag vill döda muslimer".

Det var strax efter klockan tolv natten mot måndagen som en vit skåpbil körde rakt in i en grupp människor utanför en moské i Finsbury Park, i norra London. Folksamlingen bestod av personer som lämnat moskén efter avslutad midnattsbön. Polisen utreder händelsen som ett potentiellt terrordåd, vilket har bekräftats av premiärminister Theresa May, rapporterar The Guardian. En man dog vid attacken, åtta skadades och har förts till sjukhus, ytterligare personer med lindrigare skador ska ha behandlats på plats.Den misstänkte gärningsmannen, en 48-årig man, hölls fast av personer på plats och kunde sedan gripas av polisen. Enligt vittnen ska mannen ha skrikit att "jag vill döda alla muslimer".Attacken skedde i anslutning till den heliga fastemånaden ramadan. I Finsbury Park finns två moskéer och många som deltagit på midnattsbönen var ute på gatorna.Harun Khan, generalsekreterare för Storbritanniens muslimska råd, sa i ett uttalande:"Under natten angreps vanliga brittiska medborgare mitt i sitt vardagsliv efter att de avslutat sin nattbön. Mina böner är med offren och deras familjer.", rapporterar The Guardian.Londons har den senaste tiden drabbats av flera terrordåd. Den 3 juni dödades flera personer vid ett terrordåd i centrala London. Ett 50-tal skadades. Attackerna skedde vid London Bridge och närliggande Borough Market. Den 22 mars dödades fem människor och många skakades när Khalid Masood körde över människor på Westminster Bridge i London. Den 22 maj utlöstes en bomb i anslutning till en konsert med den amerikanska sångerskan Ariana Grande avslutades. 22 personer dog vid attacken och 60-tal personer skakades. Många av de omkomna och skadade är barn. Även 2016 skedde ett dåd då den brittiske parlamentsledamoten och Labourpolitikern Jo Cox sköts till döds av högerextremisten Thomas Mair.