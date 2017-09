Nazianklagad polischef kopplad till bombvåg i Sverige

Bart Alsbrook, tillförordnad polischef i staden Colbert, Oklahoma, har avgått från sin post sedan han pekats ut som ansvarig för två nazistiska webbsajter.

Han förnekar anklagelserna, men Bart Alsbrook har en lång historia inom naziströrelsen – i Sverige.

Det var Southern Poverty Law Center, en ideell organisation som övervakar extremhögern i USA, som pekade ut Bart Alsbrook som ansvarig för de båda webbsajterna för NS88 Videos och ISD Records, vars inriktning närmast kan beskrivas som 1990-talsnostalgi för fans av vit makt-musik.Båda sajterna försvann från nätet kort efter att lokala tv-kanalen K12 började ställa frågor till Bart Alsbrook, uppger kanalen på sin sajt. Själv hävdar Alsbrook, som är den ende personen med det namnet i USA, att hans plånbok stals av skinheads i samband med ett slagsmål tidigt 1990-tal, och att hans identitet därefter kapades av nazister.Låter det långsökt så kan det bero på att Bart Alsbrook far med osanning. På 1990-talet bodde han i Danmark och umgicks med nazister i nätverket Blood and Honour, vars nordiska centrum låg i Helsingborg. Här fanns konsertlokalen Klubb Valhalla och skivbolaget Ragnarock Records. Här bodde också centralfigurer i rörelsen, som Marcel Schilf, grundare av bland annat videobolaget NS88, naziveteranen och skivbolagsägaren Erik Blücher Nielsen och videoproducenten Marko "Jäsä" Järvinen. Bart Alsbrook, med ett förflutet i det amerikanska vit makt-bandet Bully Boys, var ett tag också medlem i den nazistiska tidningen Nordlands redaktion.Efter brittiske vit makt-sångaren Ian Stuart Donaldsons död 1993 utbröt en maktkamp i vit makt-världen om kontrollen över skivförsäljningen, på den tiden en stor inkomstkälla. Svenska Nordland och amerikanska Resistance Records utmanades av ledningen för brittiska Combat 18, en våldsam nazistorganisation, och deras ISD Records. Blood and Honour i Helsingborg tog britternas parti.I samband med ett bråk i maj 1996 utanför Helsingborgs IF:s dåvarande supporterklubb Frontlines lokaler knivhöggs en 22-årig man i ryggen av nazister. På plats den kvällen fanns både Marcel Schilf och Bart Alsbrook. Den sistnämnde åtalades för grov misshandel, men friades. Nazisterna uteslöts ur supporterklubben.Det var inte det grövsta våld kretsen kring Blood and Honour i Helsingborg gjorde sig skyldiga till. De kopplas till en lång rad brevbomber under 1990-talet, varav en serie skickade 1997, bland annat en riktad mot Sveriges dåvarande justitieminister Laila Freivalds, och flera skickade till Combat 18:s rivaler i Storbritannien, direkt kunnat bindas till Blood and Honour-aktivister i Sverige och Danmark.Även tidigare bombkampanjer har kopplingar till numera avlidne Marcel Schilf, som dock aldrig kunde dömas för sin misstänkta inblandning. Bland annat gäller det bomben mot vänstergruppen Internationale Socialister i Köpenhamn i mars 1992, då en person dödades. Schilf greps dagen därpå, men bevisen räckte inte. Liknande bomber skickades vid samma tid även till personer i Sverige, dock utan att utlösas. Även en bombkampanj riktad mot mål i Österrike 1993, då fyra personer dödades, visade sig ha förgreningar till Marcel Schilf och Helsingborg.Bart Alsbrook har aldrig personligen misstänkts för inblandning i bombkampanjerna, men var en framstående person inom samma politiska miljö i Helsingborg och Danmark, vilket bland annat bilder på honom tillsammans med Schilf, Blücher och Järvinen i en av Blood and Honours publikationer visar.Sedan avslöjandet har Bart Alsbrook erbjudit sig att avgå som tillförordnad polischef. Stadsfullmäktige i Colbert, Oklahoma vill däremot att han stannar. De anser inte att de begått något fel när han anställdes.