Nazister hyr lokaler under falsk flagg

Den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen hyrde i januari in sig på Folkets hus i Skurup under falskt namn. Tillvägagångssättet följer ett tydligt mönster för hur nazistorganisationen hyr lokaler

Faktaruta: Liknande händelser 2009 I maj hyrde NMR Klockrikegården i Klockrike, Motala kommun, för att de skulle ha fest, men berättade aldrig om vilka de var. I juni samma år hyrdes byaföreningens samlingslokal i Ostvik, Skellefteå kommun, för att återigen ha fest. Inte heller då berättade de vilka de var som stod bakom.

2010 SMR hyrde hela folkparken i Tuna Hästberg utanför Borlänge i augusti och uppgav att det var för ett bröllop. I själva verket anordnades "Vikingadagar".

2013 I februari hyrdes Gualöv fotbollsklubb utanför Bromölla, där det skulle hållas" fest". Men det var NMR dåvarande ledare Klas Lund som höll föredrag för ett 50-tal åhörare. Senare samma år hyrs både Furulidens IP och Folkets hus i Saxdalen av NMR för att hålla "Nordendagarna".

2016 Kyrkskolans gymnastiksal, Mellösa sporthall i Flens kommun, bokas av privatperson i januari för att de ska använda lokalen till dans. Istället tränar NMR kampsport. I maj hyr NMR bygdegården i Bäsna i Dalarna för en "privat sammankomst" efter en demonstration i Borlänge samma dag.

Lördagen den 14 januari i år bokades "Kajutan", ett rum i Skurups Folkets hus, av en nybildad fiskeklubb. Föreningen uppgav inget namn, och skulle arrangera en middag för ett tjugotal personer.Samma dag arrangerade Nordiska motståndsrörelsen, NMR, manifestationer och flygbladsutdelning på ett flertal ställen i Skåne, bland annat i Malmö och Trelleborg. Dagen efter publicerades ett inlägg på hemsidan Nordfront, där aktiviteterna dokumenterades.Inlägget på hemsidan avslutas med ett fotografi från en lokal där organisationen åt middag och höll månadsmöte. På bilden syns en banderoll med NMR:s symbol och på rummets bruna träväggar hänger gamla kartor.– Det är definitivt Kajutan, säger en person som tidigare varit verksam på Folkets Hus när hen får se bilden.Det var alltså inte uppstartsträff för en nybildad fiskeklubb, utan månadsmöte för en militant nazistorganisation.Medlemmar ur styrelsen för föreningen Folkets hus i Skurup nekar inledningsvis till att händelsen ska ha ägt rum. När bildbevisning framkommer visar det sig att föreningen känt till händelsen under en längre tid. Pierre Esbjörnsson, ordförande i Folkets hus i Skurup, fick reda på det redan dagen efter.– Om vi hade känt till vilka det var, så hade de inte fått hyra lokalen eftersom det strider mot den värdegrund som Folkets hus står för, säger han.Trots att NMR bokade Folkets hus under falska premisser är det svårt att polisanmäla händelsen. Avtalsbrott, som det skulle gälla, involverar sällan polisen och därför har ingen anmälan upprättats. Men för att undvika att något liknande ska hända igen berättar Pierre Esbjörnsson att föreningen nu börjat se över sina rutiner för uthyrning.– Vi kommer antagligen besöka evenemangen när de håller på och begära personnummer när man ska hyra lokaler.Två av personerna från Nordiska motståndsrörelsen som skötte kontakten med Folkets hus har tidigare kopplingar till den numera nedlagda gruppen Soldiers of Odin Trelleborg. Den ena är en välkänd nazist som under nittiotalet dömdes för misshandel, vapenbrott och hets mot folkgrupp.Under 2016 var han med och startade Soldiers of Odin Trelleborg, som bland annat uppmärksammades för att ha demonstrerat utanför ett HVB-hem i Skivarp utanför Skurup. När Soldiers of Odin Trelleborg lade ner blev han istället aktiv inom Nordiska Motståndsrörelsen.Mellan 2008 och 2015 kunde Expo endast rapportera en högerextrem aktivitet i Skurup. Den preliminära statistiken över 2016 visar däremot på ett tiotal aktiviteter i kommunen, de flesta kopplade till NMR och några få till det nu nedlagda Soldiers of Odin Trelleborg.Under september förra året utsattes lokalpolitikern Pierre Esbjörnsson (S), ordförande i föreningen Folkets hus, för ett mordbrandsattentat. Någon satte eld på hans bil när han och hans familj låg och sov och på garagets fasad fanns Nordiska motståndsrörelsens symbol sprejad. Polisen rubricerade händelsen som hatbrott, men NMR själva dementerar att de skulle ha någonting med saken att göra. Till följd av attacken avgick Pierre Esbjörnsson i december från sin post som ordförande i kommunstyrelsen.Pierre Esbjörnsson ser dock inget samband mellan sin egen historia och faktumet att Nordiska motståndsrörelsen hyrt in sig i en föreningslokal där han sitter som ordförande.– Jag har ingen uppfattning om det. Om de hade velat statuera ett exempel så hade de hängt ut mig på ett annat sätt, att de har hyrt en lokal av en fackföreningsman. Dessutom hade man nog profilerat huset mer – "titta vad vi har gjort, vi har till och med kommit in i folkrörelsens näste".Folkets Hus i Skurup är inte den enda lokalen där högerextrema organisationer hyrt in sig utan att tillkännage sig själva. Tillvägagångssättet går i linje med en rad händelser där NMR och andra nazistgrupper hyr kommunala idrottshallar eller bygdegårdar för sociala aktiviteter och möten. Att hyra in sig under falskt namn, och undvika att i efterhand skriva ut vilka lokaler det rör sig om, är också en del av ett återkommande mönster.