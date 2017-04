Så förföljs Egyptens kristna av Islamska staten

Publicerad 2017-04-13

Bombattentat, halshuggningar och avrättningar i offrens hem. Islamska staten siktar in sig på Egypten och den första måltavlan är landets kristna minoritet - kopterna.

Den 19:e februari i år släppte Islamiska Statens gren i Egypten en video. Där fanns ett meddelande från den numer döda terroristen Abu 'Abdallah Al-Masri, som i december förra året låg bakom den blodiga attacken mot en kyrka i Kairo. I videon deklarerade han att IS ämnar att ta över Egypten.



Måltavlan i videon är kopter. En kristen minoritet som utgör nio procent av Egyptens befolkning. Kopter anklagas i videon för att ha ett stort inflytande över rättsväsende och politiken. Kopter tjänar västvärlden, i synnerhet USA, i deras krig mot Islam och dödande av muslimer i Egypten, hävdas det. De egyptiska muslimer som inte har möjlighet att resa till Syrien uppmanas istället att attackera kopter på hemmaplan



44 döda i terrordåd

Resultatet kunde vi se förra veckan. Under söndagen drabbades Egyptens kopter av två terrordåd. Först vid en kyrka i den egyptiska staden Tanta. Senare under dagen vid en kyrka i storstaden Alexandria. Minst 44 människor dog, och minst 100 skadades vid attackerna. Via IS mediekanal Amaq tog terrorgruppen på sig båda attackerna.



Videon följer en tydlig ideologisk linje. Kristna i Mellanöstern har av IS länge beskrivits som "the nation of the cross", en del av ett större, globalt, kristet kollektiv. Som i sin tur historiskt (och i deras mening, än idag) anfört korståg mot Islam. Västvärldens handlingar betraktar gruppen som en förlängning av det medeltida korståget. Kristna i regionen beskrivs därmed som allierade till Väst, och som fiender till muslimer och Islam.



Videon följer även en tydlig strategisk linje. Islamiska Staten är väl medvetna om den långa traditionen av förföljelser av kopter i Egypten. Genom att så splittringar och underblåsa misstänksamhet och fördomar som existerar även utanför radikalislamistiska sammanhang, hoppas man att vinna mark. Liknande strategier har använts mot shiamuslimer i bland annat Irak.



Konstant måltavla

Kristna i Mellanöstern har konsekvent varit en måltavla för IS hat. I juli 2014 intog IS Iraks näst största stad Mosul. Staden som länge varit ett hem för tusentals kristna kontrollerades nu av IS. Minoriteten ställdes inför flera ultimatum: konvertera, betala extra skatt eller dö. Hem, fastigheter och affärer ägda av kristna markerade terrorgruppen med bokstaven N. Som står för det arabiska ordet Nasara (kristen). Gruppen tog även över flera assyrisk-bebodda städer som Tel Keppe, Bartella och andra områden på Nineveslätten. Hundratusentals tvingades ta till flykt. För första gången på 1800 år hölls det ingen gudstjänst i Mosul.



Några månader senare kidnappade IS 21 koptiska migrantarbetare i Libyen. I IS-organet "Dabiq" publiceras bilder på de kidnappade. Tre dagar senare laddades en video upp med titeln: "A message signed with blood to the nation of the cross" där de kidnappade avrättas genom halshuggningar.



IS har i skrivande stund förlorat kontrollen över flera områden. Likt många andra jihadistiska och extrema grupper finns det alltid en risk för ökat våld när gruppen upplever sig svagare.



Terrorgruppens våld mot kopter har nått nya skrämmande nivåer. I februari i år mördades den kristne rörmokaren Kamel Yousef, mitt framför ögonen på sin fru och deras barn. Vittnen som talat med Sveriges Radio berättar om hur gärningsmannen drack en Pepsi innan han gav sig iväg.



På randen till ett folkmord

Mordet är ett, i raden av flera, liknande fall som drabbat kopter i Norra Sinai. Nu har hundratusentals flytt i skräck. Signalen IS vill sända är tydlig: kopter ska inte känna sig trygga någonstans. Inte ens i sina egna hem.



Det är svårt att förutse vad det ökade våldet kommer att innebära för IS i Egypten. Tidigare har jihadistiska gruppers våld mot civila visat sig få en motsatt effekt än vad som var tänkt. Allmänheten har distanserat sig ifrån grupperna och uppfattat dem som extrema och inhumana.



De senaste attackerna riskerar att på allvar hota landets stabilitet. Presidenten Abdel Fattah El-Sisi har fördömt attackerna, men många kopter är kritiska och menar att regeringen är mer intresserade av att fängsla politiska aktivister och journalister - istället för att förhindra fler attacker likt dessa. På flera håll kräver nu folk inrikesministeriets avgång.



Trots osäkerheten är en sak säker. Om inte omvärlden reagerar riskerar den koptiska befolkningen att lämnas ensamma. På randen till ett folkmord.