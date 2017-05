Soldiers of Odin-ledare misshandlade sina egna medlemmar

Det högerextrema medborgargardet Soldiers of Odin slits sönder av interna konflikter. I Kristianstad dömdes nyligen en lokal ledare för misshandel av sina egna medlemskamrater.

Det var i april förra året som Soldiers of Odin Kristianstad höll ett medlemsmöte. På mötet uteslöts vad som uppges vara ledaren för organisationen. När den 34-åriga mannen senare på kvällen mottog beskedet reagerade han med ilska och tog sig till mötesplatsen. Väl på plats mötte han tre män från organisationen.Det som sedan händer beskrivs i domen från Kristianstads tingsrätt som tumultartat. 34-åringen ska ha konfronterat sina tidigare organisationskamrater genom att attackera dem med elpistol. Med sig hade han även en kniv, men den tas inte fram. När polisen kommer till platsen har de övriga lyckats brotta ned 34-åringen.Såväl 34-åringen som de tre andra männen kunde efter händelsen uppvisa skador. Samtliga inblandade hade innan händelsen druckit alkohol. Om de fortfarande är aktiva i Soldiers of Odin är oklart.Den 17 maj meddelade Kristianstads tingsrätt att 34-åringen döms för misshandel, brott mot knivlagen och ringa vapenbrott till villkorlig dom med samhällstjänst. Han förekommer sedan tidigare under fyra avsnitt i belastningsregistret, tre fall av trafikförseelser och ett dataintrång.Soldiers of Odin har under 2017 fört en allt mer tynande tillvaro. Interna konflikter och utbrytningar har avlöst varandra. Medborgargardet är en del av ett internationellt nätverk som bildades i Finland 2015 av en nazist. De uppger att de finns för att stävja brottslighet och för att skapa trygghet genom att patrullera i städer.Under en period hade organisationen lokalavdelningar i flera svenska städer. Den svenska organisationen leds av en riksorganisation.På måndagen kunde Expo berätta om en tidigare aktivist som nyligen dömdes för kvinnomisshandel.