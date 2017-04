Svenskt vit makt-bolag utreds för hets

Publicerad 2017-04-25

Hakkors och Hitlerhyllningar. Grov rasism ute för försäljning. Förundersökning inleds mot svenskt vit makt-bolag.

Justitiekanslern har inlett en förundersökning gällande hets mot folkgrupp mot vit makt-bolaget Sniper Records. Anmälan gäller sju produkter som bolaget säljer via sin hemsida. Det handlar bland annat om skivomslag med hakkors och andra nazistiska symboler samt låtar som hyllar Adolf Hitler.



– Det här är något som påpekats för oss och då tittar vi på det. Åklagarrollen är, att om man ser något som är ett brott så ska man reagera på det, säger justitiekansler Anna Skarhed, som är åklagare i ärendet.



När det gäller nätsidor som Sniper Records så anses det vara ett pågående brott så länge som informationen är offentlig.



– I det här fallet är det så. Det innebär att om det plockas ned så börjar preskriptionstiden löpa från den stunden, säger Anna Skarhed.



Justitiekanslern kan i nuläget inte ge några övriga detaljer runt förundersökningen.



– Förundersökningssekretess råder. Men att vi har fattat ett beslut om att inleda förundersökning är inte hemligt, säger Anna Skarhed.



Bakom anmälan till JK står den ideella föreningen Juridikfronten, som sedan starten 2009 gjort flera liknande anmälningar.



– Vi anmälde Sniper Records för att de har spridit nazipropaganda - även sådan som direkt uppmanar till etnisk rensning - i över 15 år. Anmälan gäller delvis sådant material som Sniper Records dåvarande ansvarige utgivare dömdes för 2015. Det är fräckt av Sniper Records att, mot bättre vetande, fortsätta att tillhandahålla straffbara och våldsförhärligande alster, säger Robin Enander, presstalesman för Juridikfronten



2015 dömdes den ansvarige utgivaren för Sniper Records av tingsrätten i Gävle för hets mot folkgrupp. Trots domen så ligger åtminstone en av de skivor som då låg till grund för domen kvar på Sniper Records hemsida. På skivans omslag fanns ett hakkors. Den är även en del i den nya förundersökningen.



När är ett hakkors olagligt att publicera?



– Det är inte helt enkelt. Man kan publicera ett hakkors om det görs i ett sammanhang där det inte hyllas, som i till exempel böcker eller i en tidningsartikel. Men när det finns i ett sammanhang där budskapet hyllas, då kan det bedömas som hets. Vit makt-musiken är något som varit under JK:s lupp, då det handlar om att man förhärligar Förintelsen eller nazismen, säger Anna Skarhed.



En annan fråga som förundersökningen har att utreda är vem som kan anses vara ansvarig utgivare. En utredningsfråga som var aktuell redan 2015. Enligt Anna Skarhed så kan det i slutänden innebära att fler personer åtalas.



– Ja, det kan man tänka sig. Och sådana mål har vi nog haft. Det kan också vara en annan än ansvarig utgivare som får stå ansvarig. Det är en trixig fråga som får utredas under förundersökningen.



Anna Skarhed kan inte i nuläget ge några besked om när förundersökningen är klar. Först när den är klar beslutas det om ett eventuellt åtal.



Sniper Records har funnits i olika skepnader och ägarformer sedan slutet av 1990-talet. Bolaget har genom åren återkommande varit föremål för rättsväsendets intresse. 2007 dömdes till exempel en person till fängelse för hets mot folkgrupp efter att han via Sniper Records sålt tröjor med hakkors.



Expo har förgäves sökt någon på Sniper Records för en kommentar.