Publicerad 2017-12-07

Nordiska motståndsrörelsen, som nyligen förbjöds i Finland, demonstrerade på onsdagen i Helsingfors under parollen "för frihet". I nazisttåget fanns även aktivister från andra högerextrema organisationer. De samlade omkring 450 demonstranter. Samma dag demonstrerade ett tusental personer under parollen Helsingfors utan nazister.

Den 6 december firade Finland hundra år av självständighet, och flera olika demonstrationer och fackeltåg hölls runtom i Helsingfors, både politiska och opolitiska.



För Nordiska motståndsrörelsen blev gårdagens demonstration extra viktig, då organisationen nyligen förbjudits i landet, ett beslut som nu har överklagats. Till demonstrationen anslöt även finska Soldiers of Odin. Enligt Hufvudstadsbladet var omkring 80 av de 450 samlade medlemmar i Soldiers of Odin.



Nordiska motståndsrörelsens ledare, svensken Simon Lindberg, var på plats och höll tal, liksom en representant från tyska NPD:s ungdomsförbund.



Nazistdemonstrationen anslöt sig sedan till högerextrema organisationen Suomen Sisus fackeltåg, som avslutades vid en begravningsplats för stupade i vinterkriget. Finska public service-kanalen Yle uppskattade antalet deltagare till 2 800.



Polisen hade ett stort säkerhetspådrag och kvällen avlöpte relativt lugnt. Ett par nazister ska ha gripits. Under dagen hölls även en antinazistisk demonstration i Helsingfors, med över tusen deltagare.



Totalt under dagen grep polisen ett tiotal personer för bland annat äggkastning, rapporterar Hufvudstadsbladet.



24 aktivister från svenska NMR stoppades på tisdagskvällen när de skulle ta färjan till Helsingfors. Viking Line meddelade att skälet var att man var orolig för ordningsstörningar på fartyget.