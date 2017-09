Fem SD-politiker hotas med uteslutning – stödde NMR

Publicerad 2017-09-12

Fem förtroendevalda sverigedemokratiska politiker hotas av uteslutning om de inte självmant lämnar partiet. Orsaken: De har stött Nordiska motståndsrörelsen.

– Jag uppmanar de personer som uppenbarligen inte är sverigedemokrater att lämna vårt parti, säger Henrik Gustafsson, informationsansvarig för SD, till Dagens ETC.



Under några veckor har uppgifter från Nordiska motståndsrörelsens webbutik, medlemsregister och redaktionen för sajten Nordfront.se offentliggjorts bit för bit på fredagar av okända personer som kallar sig No Front Friday.



En granskning av registret över stödmedlemmar som tidningen Dagens ETC gjort avslöjar att bland de cirka 1 100 namnen finns två allianspolitiker, en vänsterpartist och 14 sverigedemokrater som någon gång under de senaste åren haft förtroendeuppdrag på kommunnivå.



Av de sistnämnda har fem politiska uppdrag för SD i dag. Det är dem partiet nu uppmanar att avgå. I annat fall blir de uteslutna.



Den SD-politiker som har tyngst uppdrag i partiet är Fredrik Franzén, när detta skrivs vice ordförande för SD Järfälla. Han tecknade stödmedlemskap i NMR samtidigt som han blev aktiv i SD, för att han tyckte det var en "god sak". Både Fredrik Franzén och andra av de avslöjade SD-politikerna har gjort olika slags kommentarer om judar på Nordfront-sajten.



– Det här är den tydligaste sortens exempel på den överlappning som finns mellan Sverigedemokraterna och vit makt-miljön, säger Jonathan Leman på Stiftelsen Expo.



– Men betydligt vanligare och mer utbrett är att SD:s gräsrötter samsas med människor i vit makt-miljön i samma grupper på exempelvis Facebook. Och det är mycket svårt för dem som befinner sig i den miljön att tydligt se var det specifikt sverigedemokratiska slutar och vit makt-ideologin börjar.